James Wiseman aux Pistons et Saddiq Bey aux Hawks !

Comment analyser ce mouvement des Golden State Warriors ? On le savait, les Californiens envisageaient de se séparer de James Wiseman. Et la fin de l'aventure est bel et bien actée ! Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'intérieur prend la direction des Detroit Pistons.

Dans ce deal, les Golden State Warriors pouvaient récupérer Saddiq Bey. Un joueur intéressant sur le papier. Mais en réalité, l'ailier va se diriger chez les Atlanta Hawks ! Et au passage, les Dubs vont donc récupérer 5 choix au second de la Draft NBA.

Bey is on the way to Atlanta in multi-team trade, source tells ESPN. https://t.co/i5YKWIpZiv — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Dans l'immédiat, il semble difficile de juger ce deal pour Golden State. Même si les Warriors ne comptaient plus sur Wiseman, la contrepartie est "étonnante". Est-ce qu'ils ne pouvaient pas récupérer mieux pour le #2 pick de la Draft NBA 2020 ?

En tout cas, le pari s'annonce intéressant pour les Pistons avec un talent à développer. Les Hawks, malgré les nombreux picks lâchés, renforcent clairement leur rotation avec un joueur de qualité avec Bey. Pour les Warriors, il va falloir attendre la suite des mouvements sur le reste de la soirée...

Mais à l'instant t, il s'agit d'une opération pour économiser de l'argent (plus de 100 millions en luxury tax).

Pourquoi les Warriors doivent sacrifier James Wiseman