JaMychal Green a planté une équipe pour les Warriors

Envoyé par les Denver Nuggets à l’Oklahoma City Thunder cet été, JaMychal Green a ensuite débarqué sur le marché des joueurs libres après un buy-out. Et assez rapidement, l’ailier-fort avait trouvé un accord pour rejoindre une équipe. Dont l’identité n’a pas filtré.

Puis un coup de fil a tout changé. En vacances, le joueur de 32 ans a directement eu un contact avec l’entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr. Et au terme de cette discussion, Green a ainsi pris la décision de s’engager avec les champions NBA en titre.

"Il m'a dit que les Warriors étaient intéressés, qu'ils me voulaient, qu'ils voulaient que je fasse partie du programme. Après lui avoir parlé, je ne pouvais pas lui dire non ensuite. L'organisation et ce qu'ils ont construit ici, je voulais en faire partie.

Je vais juste avoir besoin d’aller sur le parquet et de jouer à fond. Probablement d’être un chien, de faire le sale boulot. Je vais devoir aider Draymond à faire le sale boulot", a résumé JaMychal Green pour ESPN.