Jarrett Allen surveillé, un trade possible ?

Plusieurs équipes NBA suivent de près la situation de Jarrett Allen à Cleveland, alors que les Cavaliers envisagent Evan Mobley au poste de pivot sur le long terme.

Selon Chris Mannix de Sports Illustrated, plusieurs équipes NBA surveillent de très près la situation de Jarrett Allen à Cleveland. L’intérieur des Cavaliers, All-Star en 2022, pourrait devenir un nom clé du marché des transferts au cours de la saison.

Un duo efficace mais redondant avec Evan Mobley

Depuis trois ans, Cleveland s’appuie sur une raquette solide formée par Allen et Evan Mobley, qui a permis aux Cavs de bâtir l’une des meilleures défenses de la ligue. Leur complémentarité a longtemps été citée en exemple, notamment pour la protection du cercle et l’impact physique dans la peinture.

Mais en interne, les dirigeants de l’Ohio estiment désormais que le véritable avenir de Mobley se trouve au poste de pivot, ce qui rend la place du chantre du basket éthique plus incertaine à moyen terme.

Les Cavs apprécient toujours l’efficacité du tandem, mais ils pourraient écouter des offres sérieuses s’ils obtiennent en échange des joueurs de rotation capables d’aider immédiatement.

Un joueur fiable et convoité

À 27 ans, Jarrett Allen reste l’un des intérieurs les plus réguliers de la ligue. Il a disputé les 82 matchs de la saison dernière, tournant à 13,5 points, 9,7 rebonds et 0,9 contre de moyenne, tout en menant la NBA avec une adresse record de 70,6 % de réussite au tir.

Ce profil - un pivot mobile, solide en défense et ultra-efficace près du cercle - intéresse de nombreuses franchises à la recherche d’un intérieur titulaire fiable ou d’un pivot défensif d’élite pour compléter un roster compétitif.

Cleveland, de son côté, ne chercherait pas activement à s’en séparer, mais pourrait écouter des offres sérieuses comprenant plusieurs joueurs de rotation.

Un dossier à suivre

Les Cavs entameront la saison avec un effectif stable, mais la question du positionnement de Mobley et d’Allen pourrait vite redevenir centrale. Et la situation pourrait donc évoluer si Mobley s’impose définitivement comme pivot.

Si la cohabitation venait à montrer ses limites ou si le marché offrait une opportunité majeure, Allen pourrait bien devenir l’un des intérieurs les plus courtisés de la ligue d’ici la deadline.