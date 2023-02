Jason Kidd : “Je ne suis pas le sauveur, je ne joue pas”

Simple spectateur lors de la défaite des Mavericks face aux Lakers, Jason Kidd a préféré nier sa responsabilité dans ce naufrage et pointer du doigt ses joueurs.

Hors de question pour Jason Kidd d’assumer explicitement sa part de responsabilités dans la défaite de son équipe, ce dimanche. À ses yeux, le combeack de 27 points des Lakers tient à l’immaturité de ses joueurs, pas à son coaching. Un temps mort de l’entraîneur des Dallas Mavericks, dans le deuxième ou le troisième quart-temps, aurait pourtant pu faire la différence.

Interrogée en conférence de presse sur son absence troublante d’intervention, l’ancienne star de la NBA a tenté de justifier sa passivité. Le technicien s’est décrit en simple observateur du naufrage qui se dessinait sous ses yeux.

"Je ne suis pas le sauveur. Je ne joue pas. Je regarde, tout comme vous les gars", a-t-il expliqué aux journalistes.

Finalement, Jason Kidd n’est peut-être bien qu’un spectateur parmi d’autres, seulement mieux assis et très bien payé. S’il ne joue pas qu’il ne prend pas de temps mort, sa présence sur le banc des Mavericks interroge. En tout cas, comme tout observateur, il avait bien sûr son mot à dire sur l’échec auquel il a assisté.

"En tant qu’équipe, nous devons prendre en maturité. Nous devons grandir si nous voulons gagner un titre. Aucune jeune équipe, mentalement ou physiquement, n’a gagné de titre", a critiqué l’entraîneur.

C’est donc Luka Doncic, le jeune leader de Dallas, qui a pris la responsabilité de cet échec. Il lui incombe en grande partie, bien sûr, au moins pour la remise en jeu manquée sur la possession la plus importante du match. Il est toutefois loin d’être le seul fautif.

Pour le moment, le duo Doncic — Kyrie Irving n’a réussi à s’imposer que face aux Spurs sur ses quatre premières rencontres. Les Mavericks devront rapidement redresser la barre à tous les niveaux pour éviter de sortir de la course aux playoffs et, idéalement, esquiver le playin. Avec un bilan de 32-30, ils ne sont plus qu’à deux matches de la 11e place synonyme de vacances anticipées.

