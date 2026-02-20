Jason Kidd confirme que Dallas pense d’abord à la santé à long terme de Kyrie Irving.

Après l’annonce de la fin de saison de Kyrie Irving, Jason Kidd a expliqué la logique des Dallas Mavericks. L’objectif est clair : privilégier la santé du meneur sur le long terme.

Irving poursuit sa rééducation après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue en mars dernier. S’il progresse à l’entraînement, Dallas ne souhaite pas précipiter son retour dans un contexte sportif délicat.

« La santé à long terme. Nous voulons nous assurer qu’il soit prêt pour la saison prochaine », a déclaré Kidd aux journalistes, selon Mike Curtis du Dallas Morning News.

« À l’entraînement, sur certaines choses qu’il travaille, il a l’air bien. Je pense qu’en mars et avril, nous voulons qu’il continue d’aller dans la bonne direction. Pour cette décision qu’il a prise, nous pensons à sa santé sur le long terme et à notre capacité à être en bonne santé pour démarrer la saison prochaine. »

Avec un bilan de 19-35 et une 12e place à l’Ouest, les Mavericks n’ont pas jugé pertinent d’accélérer le calendrier. La franchise préfère miser sur un Irving pleinement opérationnel en 2026-27 plutôt que de prendre un risque sur les dernières semaines de l’exercice.

Dallas se projette désormais vers la saison prochaine, avec l’ambition de repartir sur des bases plus stables autour de son meneur.

