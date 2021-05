Avec Jaylen Brown, la saison des Celtics prend une tournure encore plus dramatique

Cette saison est vraiment cauchemardesque pour les Boston Celtics. Les pépins physiques et les cas de COVID-19 se sont enchaînés depuis plusieurs mois et la franchise du Massachussetts, finalistes de Conférence dans la bulle, est finalement loin de tenir son rang. Elle n’est même pas encore sûre de participer aux playoffs puisqu’elle devra probablement jouer le play in pour décrocher son ticket. En revanche, ce qui est maintenant certain, c’est qu’elle devra se débrouiller sans Jaylen Brown.

L’ailier All-Star, en vraie progression cette année, ne jouera plus en raison d’une déchirure d’un ligament du poignet. Un terrible coup dur pour l’une des rares satisfactions du côté de Boston. Brown s’était hissé au rang de superstar en compilant plus de 24 points (48% aux tirs, 40% à trois-points) et 6 rebonds de moyenne. Avec de nombreuses performances spectaculaires à la clé.

Son forfait réduit grandement les chances de voir un parcours héroïque des Celtics en playoffs. Evan Fournier, transféré d’Orlando à Boston le soir de la deadline, va devoir assumer le rôle de Jaylen Brown lors des prochaines semaines. Titulaire, le Français avait notamment marqué 30 points lors du dernier match.

La blessure du jeune homme devrait le tenir écarté des parquets pendant plusieurs mois. Au moins cinq, voire six. Dans ce scénario, il ferait son retour en octobre, pile au coup d’envoi de la prochaine saison.

Jaylen Brown et Jayson Tatum blessés de la manière la plus malchanceuse possible…