Jaylen Brown et Jayson Tatum blessés de la manière la plus malchanceuse possible…

Alors qu’ils couraient après leurs vis-à-vis, Jaylen Brown et Jayson Tatum se sont percutés à pleine vitesse avant de rester au sol.

Il restait 40 secondes à jouer et les Boston Celtics se dirigeaient vers une défaite contre les Portland Trail Blazers (119-129 score final). Mais histoire d’alourdir la note et d’assombrir la soirée, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont eu le malheur de se rentrer dedans en courant après leur vis-à-vis. Les deux hommes se sont alors écroulés sur le parquet.

Visiblement, la collision a laissé des traces. Brown a même rejoint le vestiaire directement en boitant, ce qui ne présage évidemment rien de bon. Les deux joueurs ont tous les deux été contraints de recevoir des soins des médecins après la partie.

« Je n’ai aucun retour », confiait Brad Stevens, qui espère évidemment que ce ne sera pas trop grave.

Jayson Tatum a de son côté fait savoir qu’il serait probablement apte à jouer le prochain match. Mais l’incertitude demeure encore autour de son coéquipier Jaylen Brown. Une blessure sérieuse de l’ailier All-Star serait évidemment un terrible coup dur pour la franchise du Massachussetts à l’approche des playoffs. Surtout que les Celtics, actuellement septièmes, sont bien partis pour jouer le play in à l’Est.

