Le point de vue intéressant de Jaylen Brown sur son rôle et sa progression

Tout le monde rêve d’être calife à la place du calife. Et Jaylen Brown pouvait légitimement réclamer ce statut de patron vu son niveau de jeu saison après saison. Mais même en étant élu MVP des finales lors du titre en 2024, l’arrière All-Star était finalement plutôt Robin que Batman. Un Robin survitaminé, certes, mais tout de même un joueur un poil en retrait de Jayson Tatum, au moins dans l’organisation du jeu des Boston Celtics. C’est pourquoi de nombreux analystes se sont demandés si le jeune homme allait un jour forcer son départ pour avoir sa propre équipe. Cette saison, il en a eu l’opportunité. Sans même quitter le Massachusetts.

Brown s’est retrouvé aux commandes d’une formation des Celtics dégraissée et diminuée par l’absence de Tatum, victime d’une déchirure du tendon d’Achille lors des playoffs 2025. Une occasion en or. Il ne l’a pas raté. Et quand un journaliste lui demande s’il a le sentiment d’avoir progressé à l’heure où il réalise son meilleur exercice individuel, JB évoque aussi son nouveau rôle comme un facteur de ses accomplissements.

« Bien sûr. Et j’ai pu être dans ce rôle où je suis en mesure de contrôler ce qui se passe, avec tout le monde qui joue autour de moi. J’ai été dans cette position pendant une large partie de la saison. C’est la première fois au cours de ma carrière que j’ai vraiment cette opportunité. Et, honnêtement, j’ai l’impression que je peux encore grandir dans ce rôle. Rien que lors des deux derniers matchs, j’ai dû m’adapter, je continue à progresser en tant que playmaker, je prend mon temps, je lis le jeu. (…) C’est complètement différent d’être le point central de l’attaque. Cette saison, j’ai pu jouer à mon propre rythme et contrôler mon propre destin. »

Ce qui ressort de suite, c’est le fait que Jaylen Brown aime beaucoup cette position. Ça se comprend. Cette saison, c’est la sienne et heureusement finalement que Jayson Tatum a l’intelligence d’occuper un rôle un peu plus secondaire depuis son retour de blessure. C’est sans doute bénéfique pour lui aussi de toute façon. Reste à savoir comment les choses vont évoluer une fois que JT sera revenu à 100%, l’an prochain par exemple. Les Celtics profiteront-ils juste de l’évolution de Brown pour être encore plus forts avec deux vraies superstars ? Ou est-ce que ce sera une source de tension ? Une affaire à suivre. Mais en attendant, ça fonctionne plutôt bien à Boston et l’équipe de Joe Mazzulla a clairement une carte à jouer à l’Est.

CQFR : Doncic c’est fort, Atlanta ne s’arrête plus !