Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hawks : 112-124

Warriors @ Wizards : 125-117

Blazers @ Nets : 114-95

Suns @ Celtics : 112-120

Grizzlies @ Bulls : 107-132

Mavs @ Pelicans : 111-129

Lakers @ Rockets : 100-92

Spurs @ Clippers : 119-115

- Atlanta a remporté le choc des équipes en forme face à Orlando pour une 10e victoire consécutive, stoppant la série du Magic à 7. C’était le soir de Nickeil Alexander-Walker, auteur de son record en NBA avec 41 points, Jalen Johnson signant lui un nouveau triple-double (24 pts, 15 rbds, 13 asts). Zaccharie Risacher a joué 10 minutes pour 2 petits points, soit autant que Noah Penda.

- Menés à la pause, les Lakers ont maîtrisé la deuxième mi-temps pour dominer les Rockets grâce, encore, à un très bon Luka Doncic (36 pts à 14/27). Los Angeles a verrouillé en défense dans le 4e QT très pauvre niveau scoring (17-12) pour sortir vainqueur de ce match important pour la 3e place à l’Ouest.

- Les Spurs ont surmonté une entame de match poussive pour prendre petit à petot le dessus sur les Clippers, privés de Kawhi Leonard. Trois hommes ont été particulièrement impactants pour San Antonio : Victor Wembanyama (21 pts), Stephon Castle (23 pts, 8 asts) et Devin Vassell (20 pts), qui ont joint leurs forces pour conforter la 2e place de leur équipe.

- Steve Kerr a remporté sa 600e victoire comme coach en NBA. Les Warriors ont enfin regagné un match. Merci Washington ! Kristaps Porzingis (30 pts) et De’Anthony Melton (27 pts) se sont fait plaisir. Bilal Coulibaly et Trae Young ont marqué 21 pts tous les deux.

- Portland a mené de bout en bout et battu Brooklyn, où Nolan Traoré n’a pas surnagé (4 pts en 16 min).

- Jaylen Brown (41 pts, dont 18 dans le 4e QT( et Devin Booker (40 pts) se sont livrés un gros duel qui a tourné à l’avantage de l’ailier des Celtics et de son équipe. Jayson Tatum a ajouté 21 pts pour son 5e match de la saison.

Boston était mené à 4 minutes de la fin jusqu’à ce que Brown prenne le contrôle des opérations.

- Josh Giddey a signé un 4e triple-double en 5 matches pour permettre aux Bulls de facilement dominer Memphis. L’Australien a compilé 16 pts, 15 rbds et 13 asts. Côté français, Guerschon Yabusele a apporté 13 pts en 18 min en sortie de banc. Rayan Rupert, titulaire, n’a inscrit que 3 pts.

- Zion Williamson (27 pts) a été l’artisan principal de la victoire des Pelicans contre Dallas, la 7e en 12 matches. Les 32 pts de Naji Marshall contre son ancienne équipe n’ont pas suffi.