Malgré 33 points inscrits, Jaylen Brown a expliqué que l’arbitrage avait perturbé son rythme face aux Nuggets.

La frustration était palpable mercredi soir après la défaite des Boston Celtics face aux Denver Nuggets (114-110). Auteur de 33 points, Jaylen Brown n’a pas caché son agacement à l’issue de la rencontre, pointant directement du doigt l’arbitrage.

Présent en conférence de presse, l’arrière de Boston a reconnu que la façon dont le match avait été sifflé avait fini par peser sur son jeu, notamment dans les moments clés.

« J'ai laissé l'arbitrage me rentrer dans la tête »

« Ils ont été physiques. Ils ont laissé passer beaucoup de choses », a expliqué Jaylen Brown.

« Les arbitres les ont autorisés à jouer de manière très physique. J’aurais aimer aller un peu plus souvent sur la ligne des lancers francs. J’ai été agressif, je suis allé fort au cercle. Je n’ai pas floppé, mais j’ai laissé l’arbitrage me rentrer un peu dans la tête. »

Brown a également fait son autocritique, estimant qu’il aurait pu mieux gérer la situation malgré le contexte.

« Je pense que la défense était bonne, mais pas exceptionnelle. Et je pense que j’aurais dû être meilleur à certains moments », a-t-il ajouté.

Un décalage entre son jeu et le coup de sifflet

Habitué à provoquer des fautes, Jaylen Brown tourne à 7,2 lancers francs tentés par match cette saison. Face à Denver, il n’est allé sur la ligne qu’à trois reprises, un chiffre qu’il a eu du mal à expliquer.

« À chaque fois que je touche le ballon, je cherche à être agressif », a-t-il poursuivi. « S’il y a du contact, j’attaque fort. Mais ce soir, quand je demandais des explications, je n’avais que des regards vides. Sur les dix derniers matches, il y avait des lancers francs. Ce soir, non. Donc voilà. »

Une frustration qui déborde sur le reste du jeu

Selon Brown, cette irrégularité dans l’arbitrage peut avoir des conséquences bien au-delà du simple scoring.

« D’habitude, je vais sur mes spots, je suis physique et j’attaque le cercle, je provoque les contacts. Je suis l’un des joueurs les plus agressifs de la ligue, je drive beaucoup. Mais ce soir, les coups de sifflet n’ont pas suivi.

Il faudra que je m’ajuste au prochain match et que je vois comment il est sifflé. Parce que si tu n’as pas les coups de sifflet, certaines actions ressemblent à de mauvais tirs, et ça peut s’enchaîner et t’impacter derrière, notamment en défense », a-t-il expliqué.

Boston a terminé la rencontre avec 15 lancers francs tentés, dont huit dans les deux dernières minutes, alors que les Nuggets avaient déjà creusé l’écart. De son côté, Denver s’est présenté 24 fois sur la ligne.

En fin de match, l’entraîneur des Celtics Joe Mazzulla a finalement choisi de sortir Brown et Derrick White à 1 minute 12 du terme, alors que Boston était mené de 11 points, scellant une soirée frustrante pour les Celtics.