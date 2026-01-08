Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Hornets : 97-96

Bulls @ Pistons : 93-108

Wizards @ Sixers : 110-131

Nuggets @ Celtics : 114-110

Pelicans @ Hawks : 100-117

Magic @ Nets : 104-103, après prolongation

Clippers @ Knicks : 111-123

Suns @ Grizzlies : 117-98

Jazz @ Thunder : 125-129, après prolongation

Lakers @ Spurs : 91-107

Bucks @ Warriors : 113-120

Rockets @ Blazers : 102-103

Trae Young tradé aux Wizards !

- Quelle fin de match folle entre les Raptors et les Hornets ! LaMelo Ball pensait avoir donné la victoire à Charlotte sur un drive à 1.6 secondes de la fin. C'était sans compter Immanuel Quickley et son énorme tir à 3 points au buzzer.

IMMANUEL QUICKLEY WITH 1.6 REMAINING 😱😱😱 RAPTORS WIN 🚨 pic.twitter.com/R8VB1LDjPu — TSN (@TSN_Sports) January 8, 2026

Moussa Diabaté était titulaire et a fini avec 6 points, 11 rebonds, 2 contres et 2 interceptions. Tidjane Salaün a passé 21 minutes sur la parquet pour 4 points et 6 rebonds.

- Paolo Banchero a lui aussi cassé le chrono pour offrir la victoire en prolongation à Orlando sur le parquet de Brooklyn. Lui aussi sur un panier à 3 points, mais avec un peu plus de réussite que Quickley, l'intérieur du Magic a vu son tir transpercer le filet après avoir rebondi contre la planche.

PAOLO BANCHERO CALLS GAME pic.twitter.com/qJjl8vDlA6 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 8, 2026

Noah Penda a joué 31 minutes et, s'il a été maladroit (5/15), le Français a quand même fini en double-double avec 13 points, 11 rebonds et 2 contres.

Risacher, ça fait plaisir !

- Zaccharie Risacher a signé son meilleur match de la saison avec les Hawks, lors de la victoire d'Atlanta contre New Orleans. Le Français a posé 25 points et 8 rebonds à 7/9 à 3 points dans cette partie remportée très facilement par son équipe. Risacher a fait l'éloge de Trae Young, tradé en marge de la rencontre : "Trae est mon gars, mon frère. C'est l'une des premières personnes que j'ai rencontré en arrivant ici et il m'a toujours soutenu. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui et s'il est heureux, je le suis aussi".

105 eFG% on jumpers for Risacher in the W. Just an absurd shooting performance. pic.twitter.com/Dzc9p9BM4d — ALL NBA Podcast (@ALLCITY_NBA) January 8, 2026

- OKC a eu très chaud lors de la réception du Jazz. Le Thunder l'a emporté en prolongation (129-125) grâce à Shai Gilgeous-Alexander (46 pts), qui a évité le pire à son équipe en scorant au buzzer du 4e quart-temps pour envoyer le match en overtime.

MVP SGA SENDS THE GAME TO OT WITH 3.2 SECONDS LEFT AND WINS 🏆 pic.twitter.com/fNx8wlblm9 — Buddy Boy Bets (@Buddyboybets) January 8, 2026

Wembanyama et les Spurs se payent les Lakers

- Luka Doncic (38 pts, 10 rbds, 10 asts) était un peu trop seul sans LeBron James, ni Austin Reaves, pour que les Lakers puissent battre San Antonio. Les Spurs se sont imposés après leur courte défaite de la veille face à Memphis. Deux joueurs ont été les moteurs du succès texan : Keldon Johnson (27 pts) et... Victor Wembanyama, qui a cette fois eu le droit à 26 minutes de jeu. L'intérieur des Bleus a eu le temps de compiler 16 points, 14 rebonds et 4 contres pour aider son équipe à consolider sa 2e place à l'Ouest.

- Detroit n'a même pas eu besoin de Cade Cunningham et Jalen Duren, tous les deux absents, pour battre Chicago. Les Pistons ont accéléré dans le 4e quart-temps pour dominer leurs anciens rivaux, avec le meilleur match en carrière d'Isaiah "Beef Stew" Stewart, auteur de 31 points, et le record de passes décisives de la révélation de la saison à Motown, Daniss Jenkins (15 assists).

- Philadelphie a facilement dominé Washington, avec un cinquième match consécutif pour Joel Embiid, qui a été bon (28 pts, 7 rbds à 10/14). Paul George (23 pts) et Tyrese Maxey (22 pts, 8 asts) ont aussi contribué à la 4e victoire en 5 matches des Sixers. Alex Sarr (15 pts, 7 rbds, 3 asts, 2 stls, 1 blk) et Bilal Coulibaly (18 pts) n'ont pu éviter la défaite de leur équipe, qui a bouclé le trade de Trae Young dans la nuit.

Denver c'est étonnant

- Denver s'accommode franchement bien de l'hécatombe qui a frappé le groupe ces dernières semaines. Les Nuggets sont allés l'emporter à Boston grâce notamment à un gros 4e QT (avec un run de 14-0). Jamal Murray (22 pts, 17 asts) et Peyton Watson (30 pts) ont été déterminants. Les Celtics ont disparu dans la dernière période, malgré les 33 points de Jaylen Brown et le record de rebonds de Neemias Queta (20 rbds).

- Après quatre défaites de suite, New York a relevé la tête en battant les Clippers. Grâce à une bonne deuxième mi-temps, les Knicks ont pris le dessus. Karl-Anthony Towns s'est relevé d'une période difficile avec une copie à 20 points, 11 rebonds et 7 passes, pour épauler Jalen Brunson (26 pts). Guerschon Yabusele a marqué 8 points en 13 minutes, alors que Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet sont passés en coup de vent. Nicolas Batum a joué 18 minutes en sortie de banc côté L.A., pour 3 petits points.

- Dillon Brooks et Grayson Allen avaient visiblement envie de briller contre leur ancienne équipe. Les Suns ont nettement battu les Grizzlies, avec 21 points pour le premier et 19 pour le second. Il manquait pas moins de 8 joueurs habituels de la rotation côté Memphis, Ja Morant compris.

Avdija superstar

- Les Warriors ont calmé les Bucks, qui restaient sur deux victoires de suite. Malgré les 34 points de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee est tombé sur un très bon Stephen Curry (31 pts, 7 asts), auteur notamment d'un step back à 3 points pour plier l'affaire à 26 secondes de la fin. Le Chef a été bien aidé par De'Anthony Melton (22 pts), Jimmy Butler (21 pts) et le vénérable Al Horford (8 pts, 10 rbds, 6 asts).

- Deni Avdija continue sa saison de très haut niveau avec Portland. Celui qui sera sans doute All-Star en février a claqué 41 points à 13/24 pour aider les Blazers à vaincre les Rockets. Houston a pressé pour revenir dans le 4e quart-temps et Kevin Durant (37 pts) a même eu une balle de match. Son tir à 2 secondes de la fin n'a pas fait mouche. Sidy Cissoko était titulaire mais est resté muet au scoring. Il n'a joué que 16 minutes avant d'être éjecté pour 6 fautes.