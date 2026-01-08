Trae Young tradé aux Wizards !

Les choses sont allées très vite. Quelques heures seulement après que l'on apprenne que les Washington Wizards avaient la préférence de Trae Young dans l'éventualité d'un trade, le coup de feu est parti. D'après Shams Charania d'ESPN, le meneur des Atlanta Hawks va rejoindre la capitale fédérale. Les deux franchises sont tombées d'accord et la contrepartie risque d'hérisser un peu le poil des fans des Hawks qui espéraient encore un package digne du niveau qui a été celui de Young il n'y a pas si longtemps.

Atlanta récupère ainsi CJ McCollum et Corey Kispert, sans qu'aucun pick ne soit a priori à l'ordre du jour dans cette transaction. L'idée est aussi de se dire que les Hawks ne vont pas s'arrêter là et s'apprêtent à poursuivre leur lifting. En plus du départ de Trae Young, la franchise de Géorgie discute avec les Dallas Mavericks pour la venue d'Anthony Davis, possiblement contre Kristaps Porzingis et Luke Kennard d'après les dernières rumeurs.

Un nouveau chapitre pour Trae Young

McCollum, qui quitte donc Washington, sera en fin de contrat l'été prochain, ce qui donnera de la flexibilité aux Hawks sur le marché des free agents. Kispert, quant à lui, a fait cinq premières saisons en NBA en dents de scie, entre séquences prometteuses au shoot (42% à 3 pts en 2022-2023) et passages plus discrets. L'ancien de Gonzaga aura 27 ans en mars et est sous contrat jusqu'en 2028, avec une team option pour 2029, à hauteur de 13 millions de dollars la saison.

Un nouveau chapitre s'ouvre pour Trae Young, qui se sentait désiré par les Wizards, en quête d'un peu de star power et d'un joueur encore assez jeune pour accompagner les jeunes stars montantes de Washington que sont Alex Sarr et KyShawn George. Les Wizards auront normalement aussi un prospect intéressant à ajouter à l'effectif s'ils ont un peu de chance à la loterie. Young retrouvera là-bas le General Manager qui l'avait drafté en 2018, Travis Schlenk, qui fait partie du front office.

Du côté d'Atlanta, on espère que ces ajustements permettront à Quin Snyder et à son groupe de relever la tête et de finir bien plus haut qu'en bout de top 10.