Ja Morant refait des signes de guns, il est incorrigible…

Même le banc des Warriors a été choqué. Même Draymond Green... Lors du match entre Golden State et Memphis, marqué par les 52 points de Stephen Curry et la victoire des Californiens, Ja Morant a montré qu'il n'avait sans doute pas encore tout à fait assez mûri, ni compris ce qui lui avait été reproché par le passé. Avant de rejoindre les rangs pour un temps mort, le meneur All-Star a mimé des flingues et des tirs en direction des Warriors.

On rappelle que Morant a été mis à l'écart des Grizzlies, puis suspendu à deux reprises par le passé pour avoir montré des armes à feu dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Il avait, semble-t-il, depuis fait amende honorable en termes de promotion des guns, mais rien n'est moins sûr. Ce ne pourrait être qu'un geste, mais il a quand même un petit passif en la matière...

Ja Morant appeared to make gun gestures towards the Golden State bench after the Grizzlies’ loss to the Warriors 👀😬

