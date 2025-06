Jaylen Brown & Derrick White, des offres « folles » reçues mais…

Depuis l'élimination des Boston Celtics en Playoffs, l'avenir de cette équipe suscite de nombreuses rumeurs, notamment autour de Jaylen Brown. Peu importe le dénouement de cette campagne, des changements majeurs étaient attendus pour des raisons financières.

Mais avec l'échec en PO et la blessure sérieuse de Jayson Tatum, la révolution pourrait s'avérer encore plus importante. Face à cette situation, plusieurs formations rêvent d'une belle affaire. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, les Celtics ont déjà reçu des offres "folles" pour Brown et Derrick White.

Des propositions suffisantes pour envisager un deal ? En l'état, non. Pourquoi ? Car Boston, en plus de Tatum, compte sur deux joueurs sur le long terme : Brown et White. Pour les partants, il faut plutôt regarder Jrue Holiday et Kristaps Porzingis.

Pour se séparer de Brown et/ou White, les Celtics risquent de réclamer "un package insurmontable". Et il s'agit d'une position logique. Sans totalement fermer la porte, la direction de Boston valorise énormément ce duo.

Et seulement une offre incroyable peut entraîner une réflexion. Sur le papier, un échange de Jaylen Brown ou de Derrick White semble peu probable. Mais en NBA, tout peut se produire...

Jaylen Brown : deux candidats à suivre pour un trade ?