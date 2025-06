Jaylen Brown : deux candidats à suivre pour un trade ?

Personne ne serait intouchable pendant l'intersaison côté Celtics. Et deux équipes de l'Est pourraient s'intéresser à Jaylen Brown.

Les Boston Celtics ont probablement un été agité devant eux. Sans Jayson Tatum la saison prochaine et avec une masse salariale qui s’annonce monstrueuse, les C’s vont devoir dégraisser et reformater leur roster. Aucun joueur ne serait intouchable. Y compris Jaylen Brown.

Pas surprenant puisqu’il va falloir couper dans le dur. Pas le choix avec 223 millions de salaires prévus la saison prochaine, largement au-dessus de la 2e apron et des pénalités qui seront donc encore plus grandes (263 millions selon Bobby Marks).

Jaylen Brown, qui doit toucher de 53 millions la saison prochaine à 64 millions en 2028-29, fait donc figure de candidat sérieux au départ. Et s’il était mis sur le marché, pas mal d’équipes seraient prêtes à tenter leur chance.

Selon Greg Swartz de Bleacher Report, les deux plus motivées pour être des équipes de la conférence Est. Il s’agirait des Atlanta Hawks et des Philadelphia Sixers.

On n’en est bien évidemment pas encore là. Mais, même si son contrat est élevé, Jaylen Brown (22,2 pts, 5,8 rbds, 4,5 pds et 1,2 steal cette année) reste l’un des assets les plus intéressants des Celtics pour une équipe qui aimerait se renforcer. Ce qui est forcément le cas de franchises comme les Sixers et les Hawks qui ont déçu cette saison.