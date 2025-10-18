Jaylen Brown, comme un doute pour la reprise ?

En raison d'une gêne à l’ischio-jambier gauche, l'arrière des Boston Celtics Jaylen Brown pourrait louper le début de la saison NBA.

Les Boston Celtics vont-ils débuter cette saison 2025-2026 sans Jayson Tatum et sans Jaylen Brown ? Pour le premier nommé, son absence est prévue depuis sa rupture du tendon d’Achille lors des Playoffs 2025. Pour le second par contre, son indisponibilité représenterait une mauvaise surprise.

En pré-saison face aux Toronto Raptors (110-108) jeudi, l'arrière a été contraint de quitter le terrain après seulement 7 minutes. Rapidement, le talent de 28 ans a ressenti une gêne au niveau de son ischio-jambier gauche.

Si les Celtics ont rapidement diffusé un message rassurant, il existe une vraie incertitude sur la présence de Brown pour le début de la saison NBA. Le premier rendez-vous de Boston ? Les Philadelphia Sixers jeudi.

"Je n'ai pas encore parlé avec lui (après l'entraînement). Je m'attends à ce qu'il soit de mieux en mieux chaque jour, et ensuite nous verrons. Mais un jour à la fois", a tempéré le coach des Celtics Joe Mazzulla pour The Athletic.

Sans surprise, Boston ne prendra pas le moindre risque avec Jaylen Brown. Surtout que de son côté, le #3 pick de la Draft NBA 2016 va susciter de grandes attentes sur cet exercice 2025-2026 dans le rôle de numéro 1.

