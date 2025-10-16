Grosse frayeur pour Boston et Jaylen Brown

Alerte ischio pour Jaylen Brown en présaison qui a dû quitter le terrain et rejoindre le vestiaire précipitamment, mais Joe Mazzulla se veut rassurant.

Frayeur sans lendemain pour Jaylen Brown. Sorti après sept minutes lors de la victoire de présaison des Celtics contre Toronto, l’arrière a ressenti une gêne à l’ischio-jambier gauche et n’est pas revenu.

Après le match, Joe Mazzulla a tenté de rassuré tout le monde en conf de presse : « Je pense que ça va aller. Je viens de lui parler après le match, il a dit que ça devrait aller, mais je n’ai pas eu d'infos plus précises. »

L’annonce officielle parlait de “tightness” et d’un statut “doubtful to return” pendant la rencontre, avant que le staff n’opte pour la prudence et le garde au chaud.

La séquence s’est produite à quatre minutes et demie de la fin du premier quart-temps. Jaylen Brown remonte la balle, ressent une tension dans la cuisse gauche, lâche la balle et rejoint immédiatement le banc en se tenant l’arrière de la jambe. Il termine à 7 points en 7 minutes, sans revenir sur le parquet.

Le contexte reste sensible pour Boston, qui lancera sa saison mercredi 22 octobre au TD Garden face aux 76ers. Mais le message post-match de Mazzulla est aussi limpide que rassurant à une semaine du coup d’envoi. La priorité sera d’offrir du repos à Jaylen Brown, attendu en option n°1 offensive tant que Jayson Tatum poursuit sa convalescence.

D’ici là, l’alerte rappelle la ligne de conduite des staffs en octobre : zéro risque, surtout quand l’essentiel se joue dans une semaine.

