Mazzulla recadre Quickley avec un gros « Shut the f**k up »

Joe Mazzulla n'a pas vraiment apprécié la célébration appuyée de Quickley et a lâché un « Shut the f**k up » bien énervé ^^

En présaison, Joe Mazzulla n’a pas laissé passer la provocation de Immanuel Quickley. Après un tir primé du Raptor devant le banc de Boston et un « phone call » mimé, le coach des Celtics a stoppé le jeu et lâché un cinglant « Shut the f**k up. » L’épisode a pimenté une fin de 2e quart déjà électrique entre Boston et Toronto.

Sur la parquet, les Celtics ont eu le dernier mot (110-108) grâce à un floater décisif de Xavier Tillman à 0,8 seconde. Derrick White a porté l’attaque (33 points à 10/23), tandis que Payton Pritchard a compensé son adresse en berne (1/11) par 10 passes décisives. Côté Toronto, Immanuel Quickley a signé 14 points, 6 passes et 4 rebonds mais à 3/14 aux tirs.

La séquence « trash talk » est partie d’une transition lancée par RJ Barrett et conclue par un Quickley oublié dans le corner, juste devant le banc vert. Le meneur a chambré (un peu trop certainement, surtout pour de la présaison), Mazzulla a répondu sans filtre.

"Shut the f*ck up." Celtics head coach Joe Mazzulla was not a fan of Immanuel Quickley taunting their bench 😬pic.twitter.com/x3Lvk7ybhz — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 16, 2025

Au-delà du folklore, l’incident illustre l’ADN voulu par le coach : tolérance zéro, même en octobre. Pour Boston, encore en quête de certitudes sans Jayson Tatum, ces signaux de dureté compétitive comptent autant que les pourcentages. Par ailleurs, on a comme l'impression que Mazzula manque un peu de patience en ce début d'automne...

« Je préfère ne pas avoir de matchs de pré-saison et m'entraîner tous les jours. Je déteste les matchs de pré-saison », avait-il déclaré la veille à Jay King de The Athletic.

Pour Toronto, l’essentiel reste la montée en régime de son backcourt : Quickley garde la green-light, mais devra gagner en efficacité, surtout s'il veut continuer à chambrer ses adversaires...

