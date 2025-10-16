Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Raptors @ Celtics : 108-110

Grizzlies @ Hornets : 116-145

Clippers @ Kings : 109-91

Mavs @ Lakers : en cours

Russell Westbrook rejoint les Kings !

- Si Derrick White (33 pts) a fait le plus gros du boulot pour les Celtics face à Toronto, c'est un panier à une seconde de la fin de Xavier Tillman qui a permis à Boston de l'emporter sur un floater des familles. Olivier Sarr, lui-m$eme auteur d'un game winner lors du match précédent, n'a pas participé à la rencontre pour la franchise canadienne.

XAVIER TILLMAN GAME WINNER 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QqcFx5Pk4p — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 16, 2025

- Charlotte a cogné Memphis et a passé 145 points aux Grizzlies. Miles Bridges (29 pts, 10 rbds, 5 asts), LaMelo Ball (23 pts) et Brandon Miller (21 pts) ont été à leur avantage. L'immanquable point Moussa Diabaté : l'intérieur français a été prolifique en sortie de banc et termine avec 18 points, 13 rebonds et 1 contre en 25 minutes. Tidjane Salaün est lui apparu 9 minutes et a inscrit 3 points.

- Les Clippers ont assez facilement pris le dessus sur les Kings. John Collins a marqué 24 points en 18 minutes, au relais de Kawhi Leonard (15 pts) et Brook Lopez (16 pts). Nicolas Batum a joué 16 minutes en sortie de banc pour 3 points, 3 rebonds et une passe. Maxime Raynaud a lui joué 16 minutes sous le maillot de Sacramento, le temps de marquer 5 points (avec notamment un panier à 3 points) et 4 rebonds.

- Plus d'informations à venir, lorsque la dernière rencontre de la nuit auront été jouées.