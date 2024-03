Draymond Green justifie les choix défensifs des Warriors sur Jaylen Brown

Les Golden State Warriors se sont fait détruire. Difficile de trouver une autre expression pour décrire une défaite de 52 points (88-142) contre les Boston Celtics. Ils ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Mais en plus, ils ont aussi donné le bâton pour se faire latter la tronche. Comment ? En laissant par exemple Jaylen Brown libre de tout marquage avec aucun défenseur autour de lui à 9 mètres à la ronde quand ce dernier récupérait la balle derrière la ligne à trois-points.

Le score final le fait oublier mais le début de partie était équilibré. Il y avait même 21-21. Jusqu’à ce que Brown balance trois paniers primés de suite en l’espace de 40 secondes. Les Celtics ont complètement déroulé à partir de ce moment-là. La stratégie défensive des Warriors a été pointée du doigt. Une tactique expliquée et justifiée par Draymond Green dans son podcast.

"Jaylen Brown is a 34% 3-point shooter going into the game. You're not overly worried that he's gonna start hitting threes. [But] he did.”

Draymond Green on the Warriors' gameplan ahead of their blowout loss against the Celtics 🗣️

(via @TheVolumeSports)pic.twitter.com/IryHfEEJh5

