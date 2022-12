Jaylen Brown refuse de s’emballer sur son duo avec Tatum, mais…

Les Boston Celtics affichent le meilleur bilan de la NBA avec 21 victoires et 5 défaites. Des résultats obtenus notamment dans le sillage d'un duo Jaylen Brown - Jayson Tatum particulièrement performant. Une association régulièrement désignée comme la meilleure de la NBA.

Un constat d'ailleurs récemment réalisé par un certain Luka Doncic. De son côté, Brown n'a pas envie de se mêler à ce débat. Sans s'enflammer, l'arrière des Celtics se montre tout de même conscient des qualités de ce tandem.

"Si on forme le meilleur duo de la NBA ? Je n'adhère pas à ce qui est dit. J'essaie de rester aussi tranquille que possible. Pour l'instant, les choses vont bien. Demain tout peut basculer d'un coup. Donc je veux juste rester serein, continuer à aller de l'avant et à gagner des matches.

Je pense que nous, JT et moi, sommes probablement les meilleurs joueurs des deux côtés du parquet de la ligue. Je suis excité à l'idée de pouvoir continuer à m'améliorer, à gagner des matches, et ce n'est pas une critique envers qui que ce soit d'autre.

Mais j'ai faim et je suis tourné vers l'avenir", a assuré Jaylen Brown pour Bally Sports.