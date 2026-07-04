Jaylen Brown avait écarté trois équipes intéressées par un trade

Les Boston Celtics ont décidé de tourner la page avec Jaylen Brown. Impliqué dans des discussions pour Giannis Antetokounmpo, qui a finalement pris la direction du Miami Heat, l'arrière a lui été envoyé aux Philadelphia Sixers.

Ce trade a surpris en raison de la contrepartie, jugée plutôt faible, reçue par la franchise du Massachusetts. Les Celtics n'ont-ils pas reçu des offres plus attractives ? Selon le journaliste Brett Siegel, les Charlotte Hornets, les New Orleans Pelicans et les Brooklyn Nets ont tenté de mettre la main sur le joueur de 29 ans.

Mais un obstacle a compliqué les négociations : Brown ! En effet, le natif de Marietta a lui-même écarté ses possibles destinations. Et forcément, les trois formations n'avaient pas l'envie de céder des atouts précieux sans avoir la garantie d'une implication totale de la part du champion NBA 2024.

Malgré un contrat jusqu'en 2029, il a ainsi pu dicter ses préférences pour la suite de sa carrière. De son côté, Jaylen Brown n'a d'ailleurs pas apprécié la gestion des Celtics sur les dernières semaines. Il a déploré "un manque de respect" et n'était clairement pas dans l'optique de faciliter son départ.

Des tensions qui ont conduit à cette séparation très rapide au début de l'été.

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