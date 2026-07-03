Houston aurait mis un terme à des discussions autour d'un blockbuster impliquant Kevin Durant, Jaylen Brown et Alperen Sengun.

Les Houston Rockets auraient pu bouleverser l'intersaison NBA avec un échange à trois équipes impliquant plusieurs All-Stars dont Kevin Durant et Jaylen Brown. Finalement, la franchise texane aurait préféré mettre un terme aux discussions.

Selon Brett Siegel de ClutchPoints, les Rockets, les Boston Celtics et les Detroit Pistons ont évoqué un blockbuster qui aurait profondément remodelé les trois effectifs.

Un trade XXL à trois équipes

Dans le scénario discuté, Kevin Durant aurait rejoint les Detroit Pistons pour former un duo avec Cade Cunningham.

Les Boston Celtics auraient récupéré Alperen Sengun, tandis que Jaylen Brown aurait pris la direction des Houston Rockets. Des choix de Draft faisaient également partie des discussions, même si leur répartition n'a pas été précisée.

Le deal n'a finalement jamais abouti. Toujours selon Brett Siegel, ce sont les Rockets qui ont décidé de mettre fin aux négociations.

Houston ne voulait pas sacrifier son noyau

La principale raison de ce refus serait la réticence de Houston à se séparer d'Alperen Sengun pour restructurer son effectif autour de Jaylen Brown.

À seulement 23 ans, le pivot turc reste l'un des piliers du projet des Rockets après une saison à 20,4 points, 8,9 rebonds et 6,2 passes décisives de moyenne.

Jaylen Brown, lui, sortait du meilleur exercice statistique de sa carrière avec Boston (28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes), avant d'être finalement échangé quelques jours plus tard aux Philadelphia 76ers.

Houston a donc préféré conserver son duo Kevin Durant - Alperen Sengun plutôt que de bouleverser son effectif dans un échange qui aurait été l'un des plus spectaculaires de l'été.

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