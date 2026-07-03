Les New York Knicks auraient eux aussi manifesté leur intérêt pour LeBron James, désormais libre après avoir annoncé son départ des Los Angeles Lakers.

Le marché pour LeBron James continue de s'élargir. Après les rumeurs envoyant la superstar du côté des Warriors, du Heat, des Cavaliers ou encore des Sixers, une nouvelle franchise serait entrée dans la course : les New York Knicks.

Selon Jake Fischer, les champions NBA en titre « ont montré de l'intérêt » pour LeBron James depuis l'annonce de son départ des Los Angeles Lakers au début de la free agency.

Les Knicks à l'affût

D'après les informations de Jake Fischer, les Knicks étudieraient donc la possibilité d'ajouter LeBron James à leur effectif afin de défendre leur titre.

Sur le plan financier, New York ne disposerait toutefois que de l'exception vétéran minimale, estimée à environ 2,45 millions de dollars. Une telle offre permettrait à la franchise de rester sous le second apron, une limite que le propriétaire James Dolan aurait fixé comme objectif à respecter cet été.

Selon Shams Charania, LeBron James serait prêt à accepter un contrat au minimum vétéran pour rejoindre une équipe capable de jouer le titre, ce qui rendrait théoriquement un tel scénario envisageable.

Une concurrence toujours plus importante

Les Knicks ne sont cependant pas seuls sur le dossier. Depuis que LeBron James a annoncé qu'il quittait les Lakers, plusieurs équipes sont régulièrement citées comme des destinations potentielles.

Les Golden State Warriors, le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers et les Philadelphia 76ers figurent notamment parmi les franchises les plus souvent évoquées.

Toujours selon Jake Fischer, New York pourrait également miser sur l'attachement bien connu de LeBron James au Madison Square Garden pour tenter de le convaincre. Son agent, Rich Paul, a de son côté indiqué avoir échangé avec plus d'une dizaine de franchises depuis l'ouverture de la free agency.

L'avenir du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA reste donc totalement ouvert, et les Knicks seraient désormais officiellement dans la course.