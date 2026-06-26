Jaylen Brown : le prix élevé demandé par Boston dévoilé

Toujours ouverts à un transfert de Jaylen Brown, les Celtics auraient fixé une contrepartie particulièrement élevée pour leur ailier All-Star.

Si une équipe veut récupérer Jaylen Brown, il faudra sortir le chéquier… et les choix de Draft.

Selon Shams Charania, les Boston Celtics ont demandé à plusieurs franchises un grand nombre de choix du premier tour de Draft comme base de négociation dans un éventuel échange concernant leur ailier. Jugez plutôt :

« À ma connaissance, dans certains cas, les Celtics ont demandé à des équipes au moins quatre choix du premier tour de Draft pour Jaylen Brown. »

Boston ne bradera pas son All-Star

Charania rappelle que Brown est encore sous contrat pour trois saisons au salaire supermax, ce qui contribue à maintenir une valeur très élevée sur le marché.

Le journaliste s'interroge également sur la stratégie des Celtics.

« Il lui reste trois ans sur un contrat supermax. Où cela le place-t-il en termes de valeur ? Et si Boston reste une équipe compétitive à l'Est, avec une demande basée sur des choix de Draft et des joueurs, comment la franchise imagine-t-elle son effectif, sa situation financière et sa capacité à rester compétitive ? »

Une séparation n'est pas encore actée

Boston avait déjà placé Brown au cœur de ses discussions avec les Milwaukee Bucks dans le dossier Giannis Antetokounmpo. Ce qui ne signifie pas forcément que les Celtics cherchent à s'en débarrasser. Dans le cas Giannis, la contrepartie était trop belle pour refuser de l'échanger.

Mais Marc Stein et Jake Fischer indiquent notamment que les Celtics ne cherchent pas agressivement à échanger leur joueur et n'excluent pas une réconciliation entre les deux parties. Reste à savoir comment l'ancien MVP des Finales a encaissé le fait que sa franchise de toujours ait été prête à l'échanger.

Mais en tout cas, avec un prix fixé à quatre premiers tours de Draft minimum, Boston envoie un message clair : Jaylen Brown ne quittera la franchise que contre une offre exceptionnelle.

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