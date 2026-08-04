« Je me sens plus motivé à gagner que jamais » : Jaylen Brown n’a pas caché son impatience de jouer aux côtés de LeBron James aux Sixers.

Première grosse recrue de l’été de Philadelphie, Jaylen Brown a réagi à l’intersaison de sa nouvelle équipe lundi, lors d’un live sur Twitch. Pour sa première prise de parole depuis l’arrivée de LeBron James, l’ailier a laissé parler son enthousiasme. « On a récupéré “Bron, et quelle opportunité c’est », a-t-il apprécié.

« Tout le monde va dire ce qu’il a à dire, et les médias vont s’en donner à cœur joie toute la saison. Mais pour moi, c’est une super occasion de progresser », a continué le MVP des Finales 2024, d’après les propos rapportés par The Athletic. « J’adore apprendre, alors c’est un privilège de pouvoir le faire aux côtés de l’un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n’est le plus grand. »

Initialement, le transfert de Jaylen Brown en échange de Paul George était le gros titre de l’été des Sixers. Si l’arrivée de LeBron James l’a éclipsé sur le plan médiatique, elle n’en reste pas moins majeure sur le plan sportif et, pour lui, galvanisante. « Je me sens plus motivé à gagner que jamais », assure l’ancien tandem de Jayson Tatum. « Parce que j’ai la sensation qu’on m’a un peu manqué de respect dans le processus, de la part de personnes que je pensais m’apprécier. »

Reste que le changement demande de s’adapter. S’il a reconnu que porter un autre maillot que celui de Boston lui faisait « bizarre », Brown est déjà prêt à se fondre dans son nouvel environnement. L’ailier a révélé avoir perdu un peu plus de trois kilos pour coller au jeu rapide des Sixers. « Il faut que je suive Tyrese Maxey, VJ Edgecombe et LeBron James cette saison, alors j’ai lâché du poids », a-t-il annoncé. « Je me sens super bien, je saute plus haut, je cours plus vite. »