Jaylen Brown : “Ce ne sera plus pareil sans Marcus Smart”

« Ce ne sera plus pareil sans lui », se projette Jaylen Brown. Le transfert de Marcus Smart, considéré comme l’âme de l’équipe, laisse un vide à Boston. En conférence de presse, Brown a expliqué ce que son départ signifiait pour lui et le collectif.

« Mon frère, mon coéquipier et l’un de mes meilleurs amis ne fait plus partie de l’équipe. Tout le monde le sait, j’ai beaucoup appris de Marcus », a commencé la star des Celtics. « Avec Marcus, on s’est parfois disputé, on s’est battu, on a tout fait. Pour être honnête, ce ne sera plus pareil sans lui. »

« Ça fait partie de la vie », a-t-il poursuivi. « Tout ce qu’il a inculqué à cette organisation, tout ce qu’il a instillé dans cette communauté sera toujours avec nous. Nous allons donc lui souhaiter bonne chance dans son nouveau voyage. Il est évident que la ville de Boston va ressentir la perte de son impact lorsqu’il ne sera plus là, mais nous pourrons continuer à aller de l’avant. »

Marcus Smart a mal vécu son départ des Celtics

Sur le terrain, c’est Kristaps Porzingis qui remplacera le Défenseur de l’année 2022. Le Letton dispose d’un profil très différent de celui de Marcus Smart. Et il ne pourra définitivement pas prendre le même rôle dans le vestiaire. Devenu le plus ancien membre des Celtics après le trade de son coéquipier, Jaylen Brown se porte ainsi garant de l’identité de Boston, que Smart a grandement participé à définir.

« Je veux m’assurer que c’est là-dessus que nous nous concentrerons cette année et cela commence avec moi. Cela commence avec Jayson (Tatum). Avec le départ de Marcus, nous ne voulons pas que notre identité défensive disparaisse aussi. Donc nous devons vraiment insister sur ce point au début du training camp. »

Jaylen Brown s’engage à aider la communauté de Boston avec son nouveau contrat