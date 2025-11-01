Jaylen Brown, le nouveau patron des Celtics assume déjà

Avec l'absence de Jayson Tatum, tous les regards sont tournés vers Jaylen Brown aux Boston Celtics. Lieutenant de JT ces dernières années, l'arrière doit assumer le rôle de numéro 1 sur cette saison 2025-2026. Et jusqu'à maintenant, il se montre à la hauteur de ce nouveau statut.
La nuit dernière, le talent de 29 ans a mené son équipe à la victoire face aux Philadelphia Sixers (109-108). Auteur de 32 points (13/19 aux tirs), il a aussi distribué 6 passes décisives. Alors que son équipe avait mal débuté cette saison (3 défaites), il a su s'adapter pour relancer un cycle positif (3 victoires).
Un impact d'ailleurs salué par son coéquipier Derrick White.
"Il est incroyable, et c'est ce dont on a besoin de sa part. Tous les soirs, il sort sur le parquet et apporte exactement ce qu'il faut pour l'équipe. Les grands joueurs font de grandes actions", a apprécié le meneur des Celtics pour NBC Sports.
Sans surprise, la productivité de Jaylen Brown a augmenté en passant de 22,2 à 27,7 points de moyenne. Plus agressif, il prend aussi plus de tirs, notamment à longue distance. Une évolution logique pour coller avec son nouveau rôle.
"Est-ce que j'ai évolué dans mon tir à trois points ? Non, je crois juste que je prends plus ma chance. L'an dernier, nous avions un style de jeu différent. On avait plusieurs gars pour tirer à trois points, donc mon job c'était surtout d'attaquer le cercle pour ensuite les trouver.
Je savais que cette année allait être différente. Je reviens juste à mon jeu de base : jouer à ma façon en respectant celui que j'ai toujours été. Les opportunités sont différentes, mon rôle est différent, cette saison est différente et il y a donc des besoins différents. Il faut continuer", a ainsi répondu JB.
Malgré la pression, Jaylen Brown monte en puissance. Et dans son sillage, les Celtics pourraient bel et bien lutter pour les Playoffs à l'Est...
