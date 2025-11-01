Les résultats de la nuit, celle de Luka Doncic

Hawks @ Pacers : 128-108

Celtics @ 76ers : 109-108

Raptors @ Cavaliers : 112-101

Knicks @ Bulls : 125-135

Lakers @ Grizzlies : 117-112

Jazz @ Suns : 96-118

Nuggets @ Trail Blazers : 107-109

Pelicans @ Clippers : 124-126

Retour gagnant pour Luka Doncic !

- Absent pendant trois matches (blessures au doigt et à la jambe), Luka Doncic n'a pas perdu son rythme absolument fou ! Pour son retour, le Slovène a été le grand artisan de la victoire des Los Angeles Lakers sur le parquet des Memphis Grizzlies (117-112). Un match de saison régulière dans le cadre de la phase de groupes de la NBA Cup (comme tous les matches de la nuit).

Auteur de 44 points (14/27 aux tirs), 12 rebonds et 6 passes décisives, l'ancien Madrilène a immédiatement retrouvé son costume de patron. Et il a pu compter sur les apports d'Austin Reaves (21 points) et Jake LaRavia (13 points).

Pourtant, les Grizzlies avaient la maîtrise de cette partie ! Grâce à un terrible 27-4 avant la mi-temps, Memphis, sous l'impulsion du duo Jock Landale (16 points) - Jaylen Wells (16 points), comptait 14 points d'avance.

Mais Doncic a sonné la révolte dans le troisième quart-temps. En face, les Grizzlies ont bien tenté de résister. Mais ils n'ont pas eu la solution pour le contenir. Et Ja Morant (8 points) a vraiment eu du mal à régler la mire (3/14).

Dans l'histoire de la NBA, Luka Doncic est ainsi devenu le second joueur à démarrer la saison avec trois matches à plus de 40 points. Le premier ? Wilt Chamberlain. C'est dire le niveau affiché par le Californien...

Luka Dončić in his return to the court tonight: ✨ 44 points

✨ 12 rebounds

✨ 6 assists Lakers moves to 1-0 in @emirates NBA Cup West Group B play! pic.twitter.com/yMUsm1SVxz — NBA (@NBA) November 1, 2025

- Les Chicago Bulls continuent de surprendre sur ce début de saison ! La franchise de l'Illinois a pris le meilleur sur les New York Knicks (135-125) et affichent un bilan parfait : 5-0. Sous l'impulsion du duo Josh Giddey (32 points, 10 rebonds, 9 passes décisives) - Nikola Vucevic (26 points, 7 rebonds), Chicago a tout de suite pris les commandes de cette rencontre.

Avec deux défenses très permissives, les deux équipes se sont régalées. Alors que les Bulls comptaient 19 points d'avance à la pause, les Knicks ont tout de même eu une réaction. Jalen Brunson (29 points), OG Anunoby (26 points), Mikal Bridges (23 points) et Karl-Anthony Towns (22 points, 10 rebonds) ont relancé NY dans le troisième quart-temps.

Le problème ? La faiblesse du banc de NY ! Alors que Guerschon Yabusele (3 minutes) n'a pas pesé, les Knicks ont subi les débats avec des remplaçants trop peu productifs (21 points au total). A l'inverse, Chicago a pu compter sur les impacts d'Ayo Dosunmu (22 points), Kevin Huerter (12 points), Jalen Smith (10 points) ou encore Patrick Williams (9 points) en sortie de banc.

En tout cas, pour les Bulls, il s'agit du premier 5-0 pour lancer une saison depuis 1996 et l'époque Michael Jordan !

Kawhi Leonard au buzzer, les Nuggets surpris par les Trail Blazers

- Malgré un début d'exercice mitigé, les Los Angeles Clippers sont toujours invaincus à domicile après une nouvelle victoire contre les New Orleans Pelicans (126-124). Et pour arracher sur ce succès, les Californiens ont pu compter sur Kawhi Leonard !

Auteur de 34 points, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a porté son équipe tout au long de la partie. Mais il a aussi marqué le panier de la victoire au buzzer ! A 124-124, Leonard a fait sauter Jeremiah Fears avant de planter un tir à mi-distance dévastateur.

Sur l'ensemble de la partie, les Clippers ont également pu se reposer sur James Harden (24 points, 14 rebonds) et Ivica Zubac (14 points, 11 rebonds). En face, Zion Williamson (29 points) a fait de son mieux. Alors que Jordan Poole (30 points) a été excellent dans un rôle de sixième homme. Pour les Pelicans, il s'agit déjà de la 5ème défaite (en 5 matches)...

KAWHI LEONARD WITH THE @TISSOT BUZZER-BEATER FOR THE CLIPPERS 🤯😱 🚨⏰ Everyone Gets 24 https://t.co/EMPIC8NTSz pic.twitter.com/UMp96STS5b — NBA (@NBA) November 1, 2025

- Les Portland Trail Blazers continuent d'incarner une belle surprise ! La formation de l'Oregon a fait chuter les Denver Nuggets (109-107) grâce à une belle performance collective. Pourtant, les Blazers ont couru après le score...

Grâce à Nikola Jokic (21 points, 14 rebonds, 9 passes décisives) et Jamal Murray (22 points), la franchise du Colorado a rapidement pris les commandes. A l'entame du dernier quart-temps, Denver disposait même d'une avance de 10 points.

Puis les Blazers se sont révoltés ! Deni Avdija (23 points) et Shaedon Sharpe (19 points) ont été précieux, mais la différence est venue de Jerami Grant (16 points), impactant en sortie de banc. Grant a inscrit les 4 derniers points des siens sur la ligne pour valider ce succès. Alors que Jokic a raté le tir pour égaliser...

A noter que pour la première fois cette saison, le Serbe n'a pas terminé en triple-double.

Les Celtics font tomber les 76ers, Toronto surprend Cleveland

- Les Philadelphia Sixers ne sont plus invaincus. A domicile, les 76ers ont concédé leur première défaite de la saison face aux Boston Celtics (108-109). Mais ils n'ont pas été si loin de l'emporter... L'entame de cette rencontre a été pourtant en faveur des Celtics.

Portés par un excellent Jaylen Brown (32 points), Boston a également pu compter sur Derrick White (15 points) et Payton Pritchard (15 points) pour creuser l'écart. En sortie de banc, Anfernee Simons (19 points) a été très précieux.

Mais en face, les 76ers ont eu du répondant. Tyrese Maxey (26 points, 14 passes décisives) a été tranchant. VJ Edgecombe (17 points) et Kelly Oubre Jr (17 points) l'ont bien épaulé, alors que Joel Embiid a été productif sur son temps de jeu : 20 points en 25 minutes.

Mais au final, Maxey et Embiid ont loupé les dernières opportunités pour l'emporter...

- Les Cleveland Cavaliers sont décidément irréguliers depuis le coup d'envoi de cet exercice. A la maison, la franchise de l'Ohio a été battue par les Toronto Raptors (101-112). Totalement décimés, les Cavs se sont présentés sans Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen, Max Strus ou encore Sam Merrill.

Autant dire qu'Evan Mobley (29 points), malgré le soutien de De'Andre Hunter (26 points), a semblé bien seul pour porter son équipe. Malgré l'apport de Jaylon Tyson (18 points), les Cavs ont globalement subi les débats.

Malgré la maladresse, Scottie Barnes (14 points, 10 rebonds, 5 passes décisives) a pesé. Puis un trio a fait la différence : Brandon Ingram (20 points), RJ Barrett (20 points) et surtout Jamison Battle (20 points). Très adroit (7/7 aux tirs dont 6/6 à longue distance), Battle a été le facteur X de la partie. Il a d'ailleurs plié les débats dans le 4ème quart-temps !

Jamison Battle 20 points (7/7 FG, 6/6 3P), +28 in 15 minutes – all in the second half pic.twitter.com/bnoEW5C1Rh — Brett Usher (@UsherNBA) November 1, 2025

- Les Indiana Pacers n'y arrivent pas sur ce début de saison... Le finaliste malheureux de l'an dernier a concédé une 5ème défaite en 5 matches en chutant face aux Atlanta Hawks (108-128). Même sans Trae Young, les Hawks ont eu le contrôle de la partie.

Et les Pacers ont été incapables de résister à l'accélération d'Atlanta dans le 3ème quart-temps. Les Hawks ont fait la différence sur le plan collectif avec 7 joueurs à plus de 10 points. Jalen Johnson (22 points, 13 rebonds, 8 passes décisives), Nickeil Alexander-Walker (21 points), Dyson Daniels (18 points), Kristaps Porzingis (15 points), Onyeka Okongwu (14 points), Zaccharie Risacher (13 points) et Keaton Wallace (11 points).

En face, Pascal Siakam (18 points) a fait de son mieux malgré une adresse moyenne (5/15). Jarace Walker (17 points) s'est aussi battu. Mais cette équipe, diminuée par les blessures, n'avait pas vraiment les armes pour résister...

- Enfin, dans un match à sens unique, les Phoenix Suns l'ont logiquement emporté face au Utah Jazz. Avec un 37-17 dès le premier quart-temps, les Suns se sont rapidement envolés vers la victoire. Devin Booker (36 points, 9 passes décisives) a parfaitement lancé son équipe pour faire la différence.

Le Jazz a eu le mérite, sans trop lâcher, de s'accrocher. Lauri Markkanen (33 points) a bien évidemment crevé l'écran. Et Keyonte George (17 points, 9 passes décisives) a aussi eu de bonnes séquences malgré sa maladresse (3/10 aux tirs).

Mais les Suns ont pu contrôler l'écart au score grâce à un Booker omniprésent. Autour de lui, Grayson Allen (14 points, 7 rebonds), Ryan Dunn (13 points, 10 rebonds) et Royce O'Neale (13 points) ont fait le boulot.

