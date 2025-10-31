Les 10 contrats NBA les plus rentables pour les franchises

10. Sam Merrill (Cleveland Cavaliers)

Stats : 17, 3 points / 52% aux tirs / 51% à trois-points / +10,8

Salaire : 8,4 millions cette saison

Contrat : Première année d’un deal à 38 millions sur 4 ans

Les départs de Caris LeVert (vers Atlanta en cours de saison dernière) et de Ty Jerome (signé par Memphis cet été) ont ouvert la voie à un rôle plus grand pour Sam Merrill à Cleveland. Une opportunité confirmée par la prolongation du joueur pour 38 millions sur 4 ans pendant l’intersaison.

Mais avec les blessures de Darius Garland et de Max Strus, Merrill n’a pas juste haussé son niveau de jeu. Il s’est carrément imposé comme « le meilleur joueur de l’équipe » sur les trois premiers matches selon son coach Kenny Atkinson. C’est une gâchette redoutable, et les snipers sont généralement bien payées. Surtout que l’arrière de 29 ans montre aussi des progrès dans les autres secteurs du jeu et notamment en défense. Pour la petite comparaison, Duncan Robinson prend autour des 15 millions la saison, soit le double de Sam Merrill.

9. Collin Gillespie (Phoenix Suns)

Stats : 11 points / 5,6 passes

Salaire : 2,3 millions cette saison

Contrat : Première et dernière année d’un deal à 2,3 millions

Personne ne le connaît et sans doute que tout le monde s’en fiche mais Collin Gillespie est le seul meneur de qualité de l’effectif des Suns. Il a signé un contrat garanti au minimum l’été dernier, et c’était déjà une victoire, mais une belle carrière de back-up lui tend les bras avec sans doute quelques deals sur plusieurs saisons.

8. Miles McBride (New York Knicks)

Stats : 12,5 points / 40% à trois-points / +10

Salaire : 4,3 millions cette saison

Contrat : Deuxième année d’un deal à 13 millions sur 3 ans

Comme Merrill, Miles McBride affiche le meilleur +/- de son équipe sur ce début de saison. Il est l’un des rares remplaçants à se montrer au niveau du côté de New York. Il est parmi les chouchous du Madison Square Garden et il est surtout un joueur capable d’être aligné fréquemment sur le terrain en playoffs. Pour à peine plus de 4 millions la saison, c’est forcément une bonne pioche pour une franchise à la masse salariale aussi grasse (deuxième en NBA).

Rapport qualité/prix, qui fait mieux que Milwaukee ?

7. Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)

Stats : 15,5 points / 63% aux tirs / 8 rebonds

Salaire : 18,1 millions cette saison

Contrat : Première année d’un deal à 58 millions sur 3 ans

Ivica Zubac est l’un des joueurs les plus fiables de la ligue. Les pivots solides de sa trempe sont rares et chers. Lui coûte 18 millions par an, soit moitié moins que de nombreux scoreurs qui font surtout des chiffres sans réellement porter leur équipe [insérez ici le nom des joueurs visés de votre choix].

6. Tre Jones (Chicago Bulls)

Stats : 12,5 points / 58% aux tirs / 62% à trois-points / 7,5 passes / +9,5

Salaire : 8 millions cette saison

Contrat : Première année d’un deal à 24 millions sur 3 ans

Si les Bulls ont aussi bien commencé la saison, c’est en partie grâce à Tre Jones. Le meneur va vite devenir le « point guard le plus fiable qui fait jouer les autres sans perdre de ballon », un titre honorifique qui appartenait à son frère Tyus depuis 5 ans.

5. Payton Pritchard (Boston Celtics)

Stats : 14,6 points / 5,2 rebonds / 6 passes / +8

Salaire : 7,2 millions cette saison

Contrat : Deuxième année d’un deal à 30 millions sur 4 ans

Les Celtics ont prolongé Payton Pritchard à l’issue de son contrat rookie en octobre 2023. Avant que l’équipe soit sacrée. Avant que le joueur drafté en fin de premier tour se révèle aux yeux de tous. Les dirigeants ont évidemment eu du flair. Parce que 30 millions pour un meneur qui voyait très peu le parquet et marquait à peine 5 points… sauf que ce dernier a complètement assumé ses nouvelles responsabilités au point de devenir l’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue (lauréat du trophée en 2025).

Aujourd’hui, il est même mieux que ça. Pritchard prouve en l’absence de Jayson Tatum qu’il a l’étoffe d’un titulaire dans bon nombre de franchises, même si l’adresse n’est pas nécessairement au rendez-vous sur ce début de saison. Et les titulaires à 7 millions la saison, ça ne court pas les rues.

4. Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

Stats : 22,6 points / 48% aux tirs / 6,4 rebonds / 4,2 passes

Salaire : 14,3 millions cette saison

Contrat : Deuxième année d’un deal à 54 millions sur 4 ans

En fait, le plus fou avec son contrat, c’est que le salaire est dégressif… alors que Deni Avdija ne cesse de monter en puissance. Il est déjà plus fort que cette saison que l’an dernier. C’est un candidat crédible au MIP. Sans doute même sera-t-il encore plus impactant en 2026 quand il sera payé non plus 14 mais… 13 millions. Puis 11,8 en 2027. Bref, une aubaine pour les Blazers, dont l’Israélien est le meilleur atout offensif.

3. Ryan Rollins (Milwaukee Bucks)

Stats : 18,6 points / 52% aux tirs / 44% à trois-points / 5 passes

Salaire : 4 millions cette saison

Contrat : Première année d’un deal à 12 millions sur 3 ans

Difficile de faire plus rentable en matière de qualité/prix. Les Bucks ont complété tout leur effectif avec des petits contrats et celui de Ryan Rollins sort du lot. Parce que le combo guard, en plus d’être un bon défenseur, s’affirme de plus en plus comme un attaquant fiable en NBA. La progression que personne n’avait vu venir, pas même son propre agent vu le montant de la prolongation négocié l’été dernier.

Ryan Rollins, la révélation des Bucks qui peut croire au MIP

2. Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Stats : 34,2 points / 52% aux tirs / 5,6 rebonds / 10 passes

Salaire : 13,9 millions

Contrat : Troisième année d’un deal à 53 millions sur 4 ans

Il ne pourra bientôt plus faire partie de cette liste. Parce que vu son niveau actuel, Austin Reaves est parti pour prendre le pactole une fois qu’il aura renoncé à la dernière année de son contrat cet été. Il dispose d’une option à un peu plus de 14 millions qui n’est pas du tout en adéquation avec ses qualités et son rôle aux Lakers.

Le joueur non drafté, originaire d’une ferme de l’Arkansas, est devenu une star à Los Angeles. Vraiment. Ce n’est pas juste la sensation du moment après sa perf à 51 points, celle à 41 ou encore son match à 28 points et 16 passes en plus d’un game winner contre Minnesota. Reaves ne cesse de se développer offensivement depuis son arrivée dans la ligue et il se comporte comme un leader sur le terrain. Il a des chances d’être sélectionné au All-Star Game cette saison… en attendant de tripler son salaire.

1. Alperen Sengun (Houston Rockets)

Stats : 23,8 points / 49% aux tirs / 57% à trois-points / 8 rebonds / 7,3 passes / 2 interceptions / +15,3

Salaire : 33,9 millions

Contrat : Deuxième année d’un deal à 185 millions sur 5 ans

Ne pas donner le max à Alperen Sengun, ça semblait logique à l’automne 2023. C’était même encore justifié après les premiers playoffs du Turc, solide mais maladroit. Il ne faisait pas alors vraiment office de première option complètement crédible dans une équipe qui vise le titre. Peut-être plutôt un lieutenant de luxe, luxe, luxe. Et effectivement, peut-être qu’il ne sera jamais un vrai joueur de « calibre MVP. » Mais son évolution récente donne tout de même des raisons de croire que c’est possible.

L’intérieur surfe sur son excellent Eurobasket (il aurait dû être nommé meilleur joueur malgré la défaite de la Turquie en finale) en dominant les raquettes NBA. Kevin Durant est le meilleur marqueur de Houston mais Sengun est le meilleur joueur. Sa gravité est incroyable. Les défenses n’hésitent pas à faire constamment prise-à-deux sur lui, même si ça signifie laisser KD, l’un des shooteurs les plus purs de l’Histoire, grand ouvert.

33 millions annuels, c’est à peu près la somme que perçoivent d’excellents joueurs de devoir pas assez bon pour être vraiment des stars comme Jerami Grant, Jrue Holiday, Immanuel Quickley, etc.