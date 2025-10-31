Ryan Rollins, la révélation des Bucks qui peut croire au MIP

Ryan Rollins avait déjà attiré l’attention en fin de saison dernière, lorsqu’il avait profité des absences dans la rotation des Bucks pour montrer un vrai potentiel. Mais ce début de saison 2025-2026 confirme qu’il ne s’agissait pas d’un simple feu de paille. Le meneur de Milwaukee s’impose désormais comme l’une des révélations du moment, au point d’intégrer les premières discussions pour le titre de Most Improved Player. Et Antoine vous avait prévenu ! Son article sur les 12 joueurs NBA qui vont se révéler cette saison est toujours en ligne et Rollins y figure.

Les 12 joueurs NBA qui vont se révéler cette saison

Ses deux dernières prestations ont marqué les esprits : 25 points contre les Knicks, puis 35 points et 8 passes dans la victoire face à Golden State (120-110) la nuit dernière, alors que Giannis Antetokounmpo était au repos. Son jeu en confiance, sa justesse sur pick and roll et sa capacité à créer pour lui comme pour les autres ont dynamisé l’attaque de Doc Rivers.

Ryan Rollins, un MIP crédible ?

De simple back up la saison passée (6 points de moyenne), Rollins est désormais un élément majeur de la rotation, avec 15 points par match et une place de plus en plus centrale dans le dispositif. Cette progression statistique illustre parfaitement son évolution et l’importance qu’il a prise dans le collectif des Bucks. On sait que le trophée de MIP se joue beaucoup sur des explosions statistiques et de rôle. La saison est jeune, mais la candidature a des chances d'être crédible si Ryan Rollins continue sur cette voie.

Le parcours de Rollins force aussi le respect. Sélectionné en 44e position de la Draft 2022 par Atlanta à sa sortie de Toledo, il avait été échangé dans la foulée à Golden State, où il n’a joué que 12 matches anecdotiques. Les Warriors l'ont ensuite envoyé à Washington dans le deal de Jordan Poole, les Wizards le coupant courant janvier.

Milwaukee l’avait alors récupéré, lui offrant une vraie opportunité après la blessure de Damian Lillard. Et le jeune guard a saisi cette chance avec brio. Aujourd’hui, Ryan Rollins est bien plus qu’un joueur de dépannage : il est devenu une pièce précieuse du projet des Bucks.