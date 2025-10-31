Rapport qualité/prix, qui fait mieux que Milwaukee ?

Bobby Marks a sorti une stat marrante et intéressante la nuit dernière : Ryan Rollins, Gary Trent Jr et Cole Anthony ont marqué 58 points en cumulé lors du match contre les Golden State Warriors. Leurs salaires combinés sont inférieurs à 10 millions de dollars. Une donnée importante pour les Milwaukee Bucks : au-delà de l’arrivée de Myles Turner et du salaire de MVP de Giannis Antetokounmpo, ils ont su créer un effectif avec des joueurs pas chers mais productifs.

Rollins, qui a marqué 32 points hier soir, a été prolongé pour 12 millions sur 3 ans. Soit 4 millions l’année pour un joueur qui tourne à 18 points par match sur ce début de saison et est de facto un candidat au MIP. Gary Trent et Taurean Prince, qui font partie intégrante de la rotation, sont à 3,6 millions. Cole Anthony pointe même à 2,6 millions. Bref, il n’y a que des petits salaires (à l’échelle de la NBA) dans cette équipe. Même si ls Bucks payent aussi 22 millions dans le vent pour Damian Lillard.

Milwaukee n’a que 23eme masse salariale de la ligue alors qu’elle figure probablement parmi les outsiders à l’Est. C’est encourageant, notamment pour la suite. Le front office a de la marge sous le cap pour renforcer l’effectif pendant l’intersaison si jamais Giannis décide de rester.