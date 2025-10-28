Chicago Bulls et Portland Trail Blazers, les (vraies) surprises du démarrage

Entre les cadences infernales du Thunder (4-0) et l’autorité des Spurs de Victor Wembanyama (4-0), deux équipes s’invitent dans la conversation des débuts inattendus : les Chicago Bulls et les Portland Trail Blazers. Les premières impressions ne font pas une saison, mais elles dessinent déjà des tendances fortes et démentent certaines certitudes de pré-saison. Nous avons avons abordé ce sujet dans le CQFR du jour. Debrief.

Chicago, la défense comme socle

Trois matchs, trois victoires et… la meilleure défense NBA à égalité avec Oklahoma City. Chicago n’avait pas été annoncé à ce niveau d’intensité. Les Bulls limitent leurs adversaires à 104 points sur 100 possessions et gagnent en largeur de banc : huit joueurs à dix points ou plus lors du succès 128-123 contre Atlanta. Nikola Vučević signe une feuille de patron (17 points, 17 rebonds, 9 passes), et le collectif respire mieux.

"Si tu bats les équipes que tu es censé battre, tu restes dans une bonne tranche au classement", analyse Antoine dans le CQFR. Ce Chicago-là n’écrase personne, mais sait refermer les matchs et reproduire les mêmes séquences gagnantes soir après soir. Josh Giddey apporte du liant, Matas Buzelis progresse sans forcer, Isaac Okoro retrouve de l’air loin de Cleveland. Peu de changements clinquants, mais des ajustements qui comptent.

Portland, un plan de jeu adulte

À L.A., Portland a frappé un grand coup (122-108 face aux Lakers) dans un contexte où Austin Reaves a encore empilé des points. Les Blazers l’emportent parce qu’ils jouent… simple et juste. Les vétérans Deni Avdija (25 points) et Jrue Holiday (24 points, 5 passes) stabilisent tout, Jeremy Grant (22 points) prend les tirs lourds au bon moment.

Ce n’est pas encore l’équipe la plus adroite du monde - Shaedon Sharpe peine derrière l’arc (16 % à trois points), Toumani Camara aussi -, mais la structure tient : défense honnête, contrôle du rebond, demi-terrain patient. Quand l’adresse rattrapera l’intention, le plafond montera d’un cran.

Des jeunes qui apprennent… et des rôles qui s’affinent

Côté Bulls, la progression de Buzelis passe par les petits détails plus que par les highlights. Chez les Blazers, Donovan Clingan (11,8 pts, 9,5 rbds, 1,8 contre) s’en sort déjà bien dans un rôle ciblé près du cercle ; le reste des jeunes devra simplement convertir davantage pour que le banc suive. Rien de délirant à ce stade, juste une ligne directrice : gagner l’habitude de faire les bons choix.

Les surprises… à l’épreuve du temps

Oui, l’échantillon est court et le calendrier joue. Chicago a croisé des Hawks encore brouillons et un Magic en rodage, mais a aussi tapé Detroit. Portland a réussi deux gros coups en s'offrant les Warriors et les Lakers et a perdu de peu face aux Wolves et Clippers, que des grosses pointures de l'Ouest.

Mais le contenu compte : intensité défensive, exécution, gestion des temps faibles. Les Bulls et les Blazers cochent ces cases-là. À l’inverse, certaines places fortes patinent : Orlando Magic toujours en galère à trois points, Atlanta Hawks en quête de rotations cohérentes.

Dans le haut du panier, le reste avance : Denver Nuggets allument les phares (43 points de Jamal Murray, troisième triple-double de rang pour Nikola Jokić), Golden State Warriors gagnent sans forcer sur Stephen Curry et voient Jonathan Kuminga enchaîner (25-10-4). Mais l’œil du jour reste sur Chicago et Portland : deux projets qu’on disait “limités” qui, pour l’instant, jouent avec sérieux et constance.

Verdict (provisoire)

Chicago a une vraie identité défensive et une attaque plus partagée. Portland ressemble déjà à une équipe adulte, capable de gagner à l’extérieur sans surchauffe individuelle. Sur une semaine, c’est une surprise. Sur un mois, ce sera une tendance. La NBA n’attend personne : rester dans le wagon suppose de faire simple, fort et souvent. Pour l’instant, Bulls et Blazers cochent les trois.

Retrouvez l’intégralité du CQFR sur notre chaîne YT et sur toutes les plateformes audio :