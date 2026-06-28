Les Denver Nuggets ont sérieusement envisagé une offensive pour l'arrière des Boston Celtics Jaylen Brown cet été.

Après l'échec connu lors des derniers Playoffs, les Denver Nuggets étudient toutes les options pour se renforcer. Avec cette idée en tête, le nom de Jaylen Brown a suscité des discussions au sein de la franchise du Colorado.

En effet, selon les informations du journaliste Marc Stein, les Nuggets ont discuté en interne d'un trade pour l'arrière des Boston Celtics. On le sait, Brown, initialement impliqué dans les négociations pour Giannis Antetokounmpo, pourrait quitter les Celtics malgré l'échec du dossier menant au Greek Freak.

Le problème ? Denver n'a visiblement pas les moyens de monter un package attractif pour cibler le joueur de 29 ans. Dans l'immédiat, la direction des Nuggets donne ainsi la priorité à la prolongation de Peyton Watson.

Et avec l'objectif de renforcer l'effectif autour de Nikola Jokic, des joueurs comme Cam Johnson et Christian Braun sont toujours susceptibles de partir. En tout cas, cette rumeur avec Jaylen Brown confirme les ambitions de Denver.

Sur cette intersaison, les Nuggets sont prêts à envisager des mouvements très ambitieux. Et un trade majeur incarne une option pour mener une révolution autour de Jokic. Une situation à suivre avec une grande attention.

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