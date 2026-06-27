Jaylen Brown : Portland pousse, Houston et Charlotte temporisent

Portland serait aujourd'hui l'équipe la plus agressive dans les discussions autour de Jaylen Brown, tandis que Houston et Charlotte n'auraient entamé aucune négociation avec Boston.

L'avenir de Jaylen Brown continue de faire couler beaucoup d'encre après l'échec des Boston Celtics dans le dossier Giannis Antetokounmpo.

Selon The Stein Line, les Portland Trail Blazers sont aujourd'hui la franchise la plus agressive dans les discussions autour de l'ailier All-NBA.

Le média rappelle que Portland apprécie Brown depuis plusieurs années, déjà à l'époque où Damian Lillard évoluait encore dans l'Oregon. Après avoir tenté de se positionner sur Giannis, les Blazers exploreraient désormais sérieusement la piste menant à l'ailier des Celtics.

Le prix demandé reste énorme

Le principal obstacle reste toutefois la contrepartie réclamée par Boston.

Les Celtics demanderaient toujours au moins quatre choix du premier tour de Draft comme base de discussion pour un éventuel transfert de Brown, un prix qui pourrait refroidir même les équipes les plus motivées.

Les Rockets et les Hornets temporisent

À l'inverse, malgré les nombreuses spéculations des derniers jours, ni les Houston Rockets ni les Charlotte Hornets ne seraient actuellement engagés dans des discussions avec Boston.

The Stein Line assure notamment qu'aucun échange récent n'a eu lieu entre les Celtics et Houston, malgré les liens entre Brown et Ime Udoka, son ancien entraîneur à Boston, ainsi que l'intérêt de longue date des Celtics pour Alperen Sengun.

Après avoir manqué Giannis Antetokounmpo, Boston continue donc d'étudier le marché autour de Jaylen Brown, tandis que Portland apparaît aujourd'hui comme le prétendant le plus entreprenant.