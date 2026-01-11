Jaylen Brown, toujours sous-coté malgré une saison énorme

Cet édito sur Jaylen Brown a été publié en milieu de semaine dans notre Newsletter. Avant donc les rencontres contre des Boston Celtics face aux Nuggets et aux Spurs.

Jalen Brunson a été nommé Player of the Month de la conf’ Est du mois de décembre.. Jaylen Brown n’a pas apprécié. Il l’a fait savoir sur X/Twitter avec un petit « smh » (shaking my head) en réaction à l’annonce. Deux jours avant, il avait déjà ressenti le besoin de montrer, inconsciemment probablement, qu’il est un peu trop sous-coté à son goût. Il avait publié un « Best 2 Way player in the game » qu’à part Giannis, pas grand-monde semble pouvoir lui contester.

Si les deux messages ont fait plus de 5 millions de vues en impression, ils n’ont pas changé grand-chose à la narration qui entoure la star des Celtics. Peu de médias ou de fans ont crié à l’injustice sur ce trophée de joueur du mois qui de toute façon ne semble pas passionner grand-monde et son nom n’est pas plus souvent mentionné dans les discussions sur les meilleurs joueurs de la ligue qu’avant.

Alors il a décidé de parler un plus fort. Avant de jouer des Los Angeles Clippers en pleine bourre, il a texté son coach pour lui demander de s’occuper de Kawhi Leonard. Tout un symbole. Celui qui a longtemps été le meilleur des two-way players tournait à 39 pts, 8,5 rbds et 4 pds sur les six matches précédents a été cadenassé par JB : 22 pts à 6 sur 17. De l’autre côté du terrain, Brown a claqué 50 points à 18 sur 26. Au final, les C’s ont éviscéré les Clips 146-115, grâce à ce que Mazzulla a qualifié de « un des matches les plus complets que je l’ai vu jouer ».

De quoi enfin être reconnu à sa juste valeur, celle de « meilleur two-way player du monde », comme il l’a réaffirmé après le match ? Ce serait bien mais on y croit guère. Pourtant, il y a un léger frémissement. Draymond Green a expliqué dans son podcast que JB ne devrait pas se contenter d’expliquer qu’il est le meilleur two-way du monde, mais qu’il devrait s’interroger sur qui est le meilleur joueur du monde (parenthèse, c’est ironique de voir que même chez un grand défenseur comme Green, ce ne sont pas tout à fait les mêmes discussions…). Le Warrior se demande comment Jaylen Brown n’est pas encore dans le top 3 des votes pour le MVP.

De son côté, David Adelman a livré une très belle réponse en amont du Celtics-Nuggets où JB a collé 33 points. Le coach de Denver a souligné autant son incroyable talent, notamment à scorer mid-range dans des zones où il est impossible de le prendre à deux, que sa personnalité. Il l’a côtoyé lors d’événements en Afrique et a mis en valeur son investissement humanitaire, rappelant aussi ses prises de position dans la bulle et son leadership à un jeune âge.

Bref, sa performance a fait parler, et rappeler celles qu’il affiche depuis le début de saison : 29,7 pts, 6,4 rbds et 4,9 pts dans une équipe qu’il maintient dans le Top 3 à l’Est en l’absence de son leader numéro 1. Une absence qui avait poussé le front-office à faire exploser le groupe pour préparer le futur. Ces performances, elles rappellent aussi que, même en présence de Tatum, c’est lui qui a fini MVP des Finales lors du titre. Et qu’il sait donc définitivement se montrer excessivement fort dans l’adversité.

Du coup, Jaylen Brown devrait enfin arrêter d’être sous-coté, non ? Après tout, actions speak louder than words, dit le cliché non ? Encore une fois, on en doute, malheureusement. Parce que si les médias ont forcément commenté ses exploits récents, ça ne va pas durer. On continuera de lui préférer des gens - excessivement forts, certes - qui parlent beaucoup, ou savent faire parler beaucoup d’eux. Et pas pour dire des choses trop intelligentes. Parce que Jaylen Brown parle peut-être moins, mais quand il le fait, c’est souvent brillant. Peut-être trop pour son propre bien et la perception que le grand public a de lui.

Outre le fait qu’il ne soit pas attiré par les spotlights, ses prises de positions sociales ou encore ses déclarations contre Nike pèsent forcément dans le relatif anonymat qui l’entoure. Visiblement, les sportifs n’ont toujours pas le droit d’avoir des avis forts et des discours qui sortent du cadre. Et il y a de grandes chances que ça le pénalise. Il ne s’agit pas de dire qu’il est du calibre des Jokic, Giannis, SGA ou Doncic. Mais si son nom n’est pas dans les premiers mentionnés dans le groupe des stars qui viennent juste derrière les intouchables, ça a forcément à voir avec cette personnalité à part. A-t-il temps à envier que ça à un Anthony Edwards par exemple, à part sa grande gueule et son sourire ?

Au final, peu importe. C’est sans doute mieux comme ça. Les joueurs, les coaches et les fans hardcore savent à quel point il est fort. Les vrais savent. Et puis si à chaque fois qu’il est mésestimé par le grand public ou par la ligue il nous sort des matches comme celui contre les Clippers, on ne va pas se plaindre.

Jaylen Brown fait une saison monstrueuse, mais personne n’en parle vraiment alors qu’il porte Boston