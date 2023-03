Jayson Tatum est en panne d’adresse, Boston au ralenti

Les Boston Celtics sont de plus en plus irréguliers et Jayson Tatum est en sacré manque de réussite depuis quatre matches.

Petit coup de mou pour Jayson Tatum, et plus globalement pour les Boston Celtics. Battue par le Utah Jazz la nuit dernière, la franchise du Massachusetts a validé son ticket pour les playoffs mais elle a perdu sa deuxième place à l’Est. Longtemps premiers, Jayson Tatum et ses partenaires sont maintenant sur la plus petite marche du podium. Ils peinent à faire preuve de régularité et n’ont remporté que 5 de leurs 10 dernières rencontres.

L’ailier All-Star est justement en-dedans. Il manque surtout de réussite aux tirs. Il a par exemple fini à 4 sur 12 contre le Jazz et n’a pas eu l’occasion de donner la gagne à son équipe. Grant Williams a tenté sa chance mais le rookie Edward Kessler l’a bien bloqué.

C’est un nouveau match sans pour Jayson Tatum. Il pointe à 23 unités mais surtout 34% aux tirs et 18% derrière l’arc – en 9 tentatives par match ! – sur ses quatre dernières sorties. Une panne totale d’adresse. Ça fait même un plus long moment qu’il est en difficulté. Presque un mois. En 12 matches depuis le 23 février, il tourne à 27 points, 42% aux tirs et 29% à trois-points en affichant un +/- négatif.

Peut-être une petite blessure ou juste un coup de fatigue avec l’enchaînement des saisons. En tout cas, les Celtics font moins peur. Ils vont devoir se ressaisir d’ici le coup d’envoi des playoffs.

Jayson Tatum est le joueur le plus clutch en NBA, cette stat le prouve