Jayson Tatum, le gros coup de froid

L'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum a raté son Game 6 des Finales NBA et a semblé atteindre ses limites du moment face aux Warriors.

A seulement 24 ans, Jayson Tatum aura l'opportunité de rebondir. Et dans tous les cas, ses Finales NBA 2022 perdues contre les Golden State Warriors (2-4) vont marquer un tournant dans sa carrière. Car sur ce Game 6, l'ailier des Boston Celtics a incarné une immense déception.

Attendu au tournant par le TD Garden pour arracher un Game 7 décisif, le natif de Saint-Louis n'a pas été à la hauteur. Une performance décevante dans la lignée de Finales NBA globalement compliquées pour le jeune talent.

Un vrai coup de froid, dont il va devoir apprendre pour la suite de sa carrière.

Jayson Tatum a coulé...

Avec seulement 13 points, 7 passes décisives et 3 rebonds sur cette rencontre, Tatum n'a jamais été dans le coup sur ce match. En réalité, il a tout de même permis aux siens de rester au contact des Warriors en première période en inscrivant 11 points.

Mais vous aurez rapidement réalisé le calcul... il a donc seulement marqué 2 points après la pause. Pire encore, pendant que Jaylen Brown et Al Horford multipliaient les miracles pour faire croire à un exploit, il a totalement déjoué.

Avec 5 ballons perdus, l'ailier a continué de gaspiller de nombreuses opportunités. Sur ces Playoffs, il est devenu le premier joueur à compiler plus de 100 ballons perdus... Et quand on ajoute à cela sa maladresse (6/18 aux tirs, 1/4 à trois points), ça commence à faire beaucoup.

"C'est juste dur d'en arriver là et de ne pas accomplir ce que nous voulions. Ça fait mal. Nous aurions tous pu faire mieux. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux sur de nombreux aspects. Mais, comme nous l'avons dit, nous avons tout donné, nous avons essayé toute la saison, tous les Playoffs. Nous allons prendre du temps libre, en profiter avec notre famille, nous reposer et nous remettre au travail", a immédiatement annoncé Jayson Tatum.

Présenté comme le leader de cette équipe, il a donc déçu. Dans le moment le plus important, il n'a pas répondu présent. Mais cette expérience peut lui permettre de passer un nouveau cap.

La masterclasse de Green, Tatum s’écroule : Les notes du Game 6

... pour remonter encore plus haut ?

Sur ces Finales NBA, Tatum a, sans le moindre doute possible, affiché certaines limites. Peut-être fatigué par un parcours épuisant. Peut-être diminué par une épaule douloureuse. Mais il s'agit d'une réalité. Son duel direct contre Andrew Wiggins a tourné à l'avantage du Canadien.

Le joueur des Warriors, au fil des matches, l'a clairement dominé. On l'a d'ailleurs très bien vu sur cette ultime rencontre avec plusieurs tirs refusés par Tatum à cause de la présence de l'ancien élément des Minnesota Timberwolves face à lui.

Mais il faut le rappeler : le gamin est né en 1998. Il vivait aussi ses premières Finales NBA. D'autres superstars ont connu une première expérience difficile à ce stade de la compétition. Dans l'histoire récente, on peut penser à Kevin Durant avec l'Oklahoma City Thunder (2012). Et il s'est plutôt bien repris ensuite.

L'avenir des Celtics repose entre ses mains et celles de Brown. Il va donc falloir le protéger car les critiques - certaines légitimes - vont fuser. Mais cet échec peut être un acte fondateur d'un futur brillant.

"Je lui ai juste fait un câlin, mec. Je sais que c'était un dernier match difficile. C'est un match que nous aurions pu gagner. Ça fait mal de ne pas jouer à notre potentiel, mais c'est comme ça. Il faut en tirer des leçons et aller de l'avant. Aussi difficile que cela puisse être, ce fut une grande année, un grand voyage... Ce n'était tout simplement pas notre heure", a résumé Jaylen Brown en parlant de Jayson Tatum. "Je suis fier de l'ensemble de l'année. Nous avons traversé beaucoup de choses. Les bases ont été posées. Nous allons essayer de voir sur le long terme par rapport aux choses bien faites cette année pour nous appuyer sur ça", a tout de suite confié le coach Ime Udoka.

La clé sera clairement le rebond pour Jayson Tatum et les Celtics. Soit ce revers marque un vrai coup d'arrêt et un plafond de verre atteint. Soit elle lance définitivement une machine pour les années à venir...

