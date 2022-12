Jayson Tatum, une course au MVP vécue comme un rêve

Avec ses performances individuelles et les résultats collectifs des Boston Celtics, Jayson Tatum s'impose comme l'un des favoris pour le trophée de MVP. Sur la lancée de ses Playoffs 2022 solides, l'ailier a pris une nouvelle dimension.

On pense bien évidemment au niveau de ses moyennes : 30,8 points, 8,3 rebonds et 4,2 passes décisives. Mais aussi par rapport à son leadership et son impact sur son équipe, qui affiche le meilleur bilan de la NBA (20 victoires - 5 défaites).

Une vraie fierté pour Tatum, qui a toujours rêvé de ce trophée.

"C'est vraiment un honneur. C'est un peu surréaliste de vivre ses rêves dans la réalité. Même de me retrouver dans la conversation. J'en rêvais quand j'étais enfant, et que les gens le reconnaissent, en disant que je suis en tête ou en lice pour le titre de MVP, je ne le prends pas à la légère. Ce n'est pas quelque chose que j'ignore ou auquel je m'habitue. Je dois me pincer parfois. Je pense que c'est cool, pour être honnête. J'ai encore parfois l'impression d'être un enfant en faisant ce que j'aime. Être mentionné avec des gars comme Giannis et des choses comme ça, je pense que c'est plutôt cool", a savouré Jayson Tatum face à la presse.

En continuant sur ce rythme, Jayson Tatum ne sera pas seulement dans la discussion, mais a de grandes chances de l'emporter. En tout cas, il s'impose aujourd'hui comme l'un des favoris pour recevoir cette récompense au terme de l'exercice.

MVP Race-Vol. 1 : Après un mois, qui fait la course en tête ?