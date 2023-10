Jayson Tatum a bien tenté de draguer Damian Lillard…

La rumeur était donc vraie ! Si Damian Lillard a finalement quitté les Portland Trail Blazers pour les Milwaukee Bucks, il se disait que les Boston Celtics se montraient actifs sur ce dossier. Notamment par l'intermédiaire de Jayson Tatum.

En effet, l'ailier de la franchise du Massachussetts était présenté "en contact" avec le meneur pour l'inciter à le rejoindre. Et lors d'un entretien accordé à 98.5 The Sports Hub's Toucher and Rich, Tatum a reconnu des discussions avec Lillard !

"Dame est quelqu'un avec qui j'ai une très bonne relation, je le connais depuis longtemps. Nous avons joué ensemble avec Team USA, nous avons gagné une médaille d'or, c'est donc quelqu'un avec qui je parle souvent. Je lui ai dit que Boston adorerait l'avoir s'il envisageait de le faire.

Je n'essayais pas de le faire changer d'avis. Quand quelqu'un a une idée bien arrêtée, il faut la respecter. Nous parlons de temps en temps en FaceTime, alors parfois, je lui disais que Boston est un endroit formidable, s'il n'était pas au courant.

Les gens aiment ce qu'ils veulent et c'est juste. Si les gens veulent aller quelque part, on ne peut pas leur en vouloir. Chacun a le droit de ressentir ce qu'il souhaite et doit pouvoir aller où il veut", a relativisé Jayson Tatum.

Malgré l'échec connu par Lillard, les Celtics ont tout de même profité de ce trade pour récupérer Jrue Holiday. Un sacré renfort pour Jayson Tatum et ses coéquipiers.

