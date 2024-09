L'an dernier, les Boston Celtics ont eu un mot d'ordre : le sacrifice. Les individualités ont dû se sacrifier pour le bien collectif. On pense notamment à Jayson Tatum, plus discret sur le plan individuel en Playoffs afin de favoriser la réussite collective.

Une formule gagnante avec le sacre de la franchise du Massachussetts. A 26 ans, Tatum compte bien reproduire le même schéma lors de la saison à venir. Considéré, comme tous les ans, comme un sérieux candidat pour le MVP, l'ancien de Duke ne fait pas de cette distinction individuelle une priorité.

"Entre mes ambitions pour le MVP et gagner un nouveau titre ? Oui, la victoire prime sur tout. Gagner un titre reste le plus important. Et jouer de la bonne manière. Après, on peut réussir à combiner les deux. C'est possible.

Vous pouvez jouer de la bonne manière, vous pouvez dominer le jeu, vous pouvez viser le titre et être le MVP de la Ligue. Il n'est donc pas nécessaire de sacrifier l'un pour l'autre. Vous pouvez faire les deux", a tout de même précisé Jayson Tatum pour Sports Illustrated.

Sur les trois dernières années, il a été 6ème, 4ème et 6ème. Toujours placé, mais jamais réellement dans la course jusqu'au bout. Sur cet exercice 2024-2025, il sera intéressant de voir si Jayson Tatum, sans oublier l'objectif ultime, peut se mêler à la lutte du MVP.

Pas simple l’intersaison pour Jayson Tatum, après ses JO compliqués… 😂