Jayson Tatum, un retour riche en émotions

Absent pendant 298 jours, l'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum a savouré son retour gagnant sur les parquets.

Un retour express réussi pour Jayson Tatum. Victime d'une déchirure du tendon d'Achille pendant les Playoffs 2025, l'ailier des Boston Celtics a retrouvé les parquets après une absence de seulement 298 jours.

Logiquement, le joueur de 28 ans a eu du mal à se mettre en action. Rouillé (0/6 sur ses premiers tirs), il a cependant connu une montée en puissance intéressante. Au final, il a compilé 15 points (6/16), 12 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes. Le tout dans une victoire contre les Dallas Mavericks (120-100).

Une étape supplémentaire franchie par Tatum afin de revenir à son meilleur niveau.

"J'ai encore un long chemin à parcourir. Mais c'était vraiment une étape importante. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. J'ai rêvé jour et nuit de ce moment. Cela fait 42 semaines et demie que je n'ai pas joué en NBA, alors j'essaie juste de me remettre dans le rythme et tout ça.

J'avais l'impression d'être en décalage ou d'aller trop vite. Mais le jeu a commencé à ralentir à mesure que je me détendais un peu. J'étais vraiment reconnaissant. J'éprouvais un réel sentiment de gratitude d'être de retour sur le terrain, de jouer au basket.

Cela m'a rappelé tout ce que j'avais vécu au cours des dix derniers mois. Et le simple fait d'avoir pu être là aujourd'hui était une grande victoire pour moi", a apprécié Jayson Tatum devant les médias.

Désormais, Jayson Tatum a 19 matches de saison régulière pour se mettre dans le bon rythme. Car avec lui, les Celtics nourrissent de grandes ambitions pour les Playoffs...

Jayson Tatum de retour : Boston redevient-il un candidat au titre ?