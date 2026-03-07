Les résultats de la nuit en NBA, celle de Jayson Tatum

Mavericks @ Celtics : 100-120

Heat @ Hornets : 128-120

Trail Blazers @ Rockets : 99-106

Knicks @ Nuggets : 142-103

Pelicans @ Suns : 116-118

Clippers @ Spurs : 112-116

Pacers @ Lakers : 117-128

Le retour gagnant de Jayson Tatum !

- Victime d'une déchirure du tendon d’Achille pendant les Playoffs 2025, Jayson Tatum est bel et bien de retour. Quasiment 10 mois après sa blessure, l'ailier des Boston Celtics a signé un retour gagnant face aux Dallas Mavericks (120-100).

Logiquement rouillé sur ses premières minutes, il a connu une belle montée en puissance pour signer 15 points (6/16 aux tirs), 12 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes. En face, les Mavs ont surtout résisté. Présent, Cooper Flagg (16 points) a été maladroit (7/23 aux tirs et 3 ballons perdus).

En sortie de banc, Klay Thompson (19 points) a par contre fait du bien aux Texans. Malgré une adaptation logique avec le retour de Tatum, Boston s'est ensuite envolé en mettant la machine en route. Jaylen Brown (24 points), Neemias Queta (16 points, 15 rebonds), Derrick White (20 points) ou encore Payton Pritchard (18 points) ont creusé l'écart.

Il faut noter la blessure de Nikola Vucevic, victime d'une fracture du doigt.

FIRE US UP 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IlDGVTSdlD — Boston Celtics (@celtics) March 7, 2026

- Renversants, les San Antonio Spurs ont battu les Los Angeles Clippers (116-112). Et pourtant, les Californiens semblaient avoir ce match en main. Grâce à un excellent Kawhi Leonard (30 points, 9 rebonds) et l'apport de Brook Lopez (26 points), les Clippers ont creusé un écart important : +25.

Mais les Texans ont su se révolter ! Méconnaissables en première période, ils sont revenus des vestiaires avec d'autres intentions. Relancé par un coup de chaud de Julian Champagnie (20 points, 9 rebonds), San Antonio a ensuite pu compter sur Victor Wembanyama (27 points, 10 rebonds) et De'Aaron Fox (19 points, 9 passes décisives).

Pour revenir au score, les Spurs ont signé un 18-5 au début du quatrième quart-temps. Puis dans le money-time, Wembanyama a été décisif. Omniprésent en défense, il a sanctionné les errements californiens. Il s'agit de la 14ème victoire de San Antonio sur les 15 derniers matches.

Les Knicks surclassent les Nuggets, Doncic en démonstration

- Un choc à sens unique : les New York Knicks se sont facilement imposés sur le parquet des Denver Nuggets (142-103). Après un premier quart-temps équilibré, les Knicks ont pris les commandes de la partie et se sont détachés.

OG Anunoby (34 points) a été intenable. Et le duo Karl-Anthony Towns (17 points, 13 rebonds) - Josh Hart (18 points) a compensé la maladresse de Jalen Brunson (9 points à 3/13 aux tirs). Malgré le retour d'Aaron Gordon, la soirée a été cauchemardesque pour Denver avec la blessure de Jamal Murray, touché à la cheville.

De son côté, Nikola Jokic (38 points, 8 rebonds, 5 passes décisives) s'est démené. Mais le Serbe était bien trop seul pour résister au collectif new-yorkais. Il s'agit d'ailleurs de la plus large défaite de l'histoire des Nuggets à domicile (à égalité avec un revers contre les Chicago Bulls en 1998) !

- Avec un Luka Doncic XXL, les Los Angeles Lakers ont dominé les Indiana Pacers (128-117). En l'absence de LeBron James, mis au repos, le Slovène a plié les débats en seulement trois quart-temps. Le temps pour lui de compiler 44 points (14/25 aux tirs), 9 rebonds et 5 passes décisives.

Derrière lui, Austin Reaves (19 points) a également répondu présent. Et Luke Kennard (15 points) a aussi eu un bel impact en sortie de banc. En face, Pascal Siakam (26 points) a fait de son mieux pour résister. Tout comme Andrew Nembhard (17 points, 8 passes décisives).

Mais défensivement, Indiana n'a jamais trouvé la moindre solution au problème Doncic. Puis sur une série de 8 défaites consécutives, les Pacers n'ont pas une envie débordante de gagner... A noter que l'ancien Madrilène est seulement devenu le 4ème joueur de l'histoire des Lakers à atteindre la barre des 40 points sur 10 matches d'une saison après Elgin Baylor, Jerry West et Kobe Bryant.

Herro calme les Hornets, Booker relance Phoenix

- Sur une série de 6 victoires consécutives, les Charlotte Hornets ont chuté face au Miami Heat (120-128). Pour dominer les Hornets, les Floridiens ont eu besoin d'un grand Tyler Herro. En feu à trois points (8/10), l'arrière du Heat a dominé les débats avec 33 points, 9 passes décisives et 9 rebonds.

Pour l'épauler, Bam Adebayo a également dominé les débats à l'intérieur avec 24 points et 12 rebonds. Alors que Jaime Jaquez (21 points) a incarné un facteur X en sortie de banc. En face, Kon Knueppel (27 points) a bien répondu. Tout comme Brandon Miller (22 points, 13 rebonds).

Par contre, Charlotte a été pénalisé par la maladresse de LaMelo Ball (21 points à 7/22) et de Coby White (13 points à 4/11). De son côté, Moussa Diabaté a été correct avec 6 points et 14 rebonds, mais a tout de même subi devant Adebayo. Il s'agit du 4ème succès consécutif de Miami.

- Après une défaite contre les Chicago Bulls, les Phoenix Suns ont retrouvé le goût de la victoire face aux New Orleans Pelicans (118-116). Et pour l'emporter, la franchise de l'Arizona a pu se reposer sur un excellent Devin Booker (32 points).

Intenable dans le troisième quart-temps, il a inscrit 18 de ses 32 points afin de maintenir l'écart en faveur de son équipe. Pour le seconder, Jalen Green (25 points) a également connu de bonnes séquences.

Cependant, les Pelicans ont eu le mérite de ne rien lâcher. Alors qu'ils comptaient 14 points de retard, ils ont fait trembler les Suns en revenant à seulement 1 point. Malgré les efforts de Trey Murphy (22 points) et de Zion Williamson (19 points, 10 rebonds), New Orleans n'a pas réussi à valider ce come-back.

Les Rockets ont dû s'employer...

- Enfin, les Houston Rockets ont pris le meilleur sur les Portland Trail Blazers (106-99). Pour l'emporter, les Texans ont dû sortir le grand jeu dans le quatrième quart-temps... Avant ce money-time, les Blazers avaient les commandes de la partie.

Les vétérans Jerami Grant (21 points) et Jrue Holiday (20 points, 10 passes décisives) ont sonné la charge en l'absence de Deni Avdija. Et le jeune Donovan Clingan (18 points, 13 rebonds) s'est bien battu à l'intérieur.

Cependant, les Rockets ont été renversants dans le money-time. Alperen Sengun (28 points) et surtout Amen Thompson (26 points) ont fait basculer cette partie. Avec l'apport de Kevin Durant (20 points) et surtout la panne des Blazers (11 tirs ratés sur 13 en 8 minutes), Houston a validé cette victoire pour se relancer.

