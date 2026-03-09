Jayson Tatum retrouve « le flow », Boston continue de grimper

Jayson Tatum marque 20 points face aux Cavaliers et retrouve progressivement le rythme avec les Boston Celtics après sa longue absence.

Le retour de Jayson Tatum se passe bien voire très bien. Deux jours après ses débuts très attendus cette saison, la star des Boston Celtics a inscrit 20 points cette nuit lors de la victoire 109-98 sur le parquet des Cleveland Cavaliers, dans un duel entre équipes du haut de la conférence Est.

Encore limité dans son temps de jeu après sa rupture du tendon d’Achille, Tatum a disputé 27 minutes, mais cela lui a suffi pour retrouver progressivement ses sensations et participer à la domination rapide de Boston.

Les Celtics ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Tatum a marqué 14 points lors de ses douze premières minutes, permettant à Boston de creuser l’écart dès la première période et de prendre une avance confortable.

Autour de lui, l’équipe a parfaitement répondu présent. Jaylen Brown a signé un match très complet avec 23 points, 9 rebonds et 8 passes, tandis que Payton Pritchard (18 points) et Baylor Scheierman (16 points et 10 rebonds) ont apporté une contribution importante en sortie de banc.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau un joueur All-NBA de premier plan qui sait tout faire », a déclaré Pritchard. « Cela fait de nous une très bonne équipe, et il est incroyable. Il accomplit des choses que peu de joueurs ont réussi à faire. La transition est facile pour nous tous. »

Les Celtics ont même compté 26 points d’avance dans le troisième quart-temps avant de gérer le retour tardif de Cleveland.

En face, Donovan Mitchell a terminé meilleur marqueur avec 30 points, mais les Cavaliers ont été plombés par leur adresse extérieure, notamment une première mi-temps catastrophique derrière l’arc.

Jayson Tatum « incroyablement heureux »

Au-delà des statistiques, l’essentiel pour Tatum était ailleurs : retrouver ses sensations après près de dix mois loin des parquets. Le joueur l’a expliqué simplement après la rencontre.

« Aujourd’hui, l'objectif c'était surtout de retrouver le rythme de match et me remettre dans le flow. Et ça m’a fait du bien. » « C'est incroyable à quel point je suis heureux d'être de retour et d'avoir envie d'être encore plus présent. »

Encore sous restriction de minutes, Tatum sait que son retour devra se faire progressivement. L’objectif est avant tout de retrouver les automatismes et la condition physique nécessaires avant les playoffs.

Cette victoire confirme en tout cas la solidité des Celtics, qui continuent de s’installer dans le haut de la conférence Est malgré les ajustements liés au retour de leur franchise player. Avec cette 2e victoire de rang (8 sur les 10 derniers matches), Boston conforte sa place de 2e de la conf Est et, surtout, grignotte doucement son retard sur Detroit qui vient d'enchaîner une 4e défaite de suite. Les Cs ne sont plus qu'à 2,5 matches de la première place. Et comme les Knicks ont perdu à LA, tout va bien pour les verts.

Bref, la situation est idéal pour les Celtics et si Tatum retrouve progressivement son niveau All-NBA dans les prochaines semaines, Boston pourrait rapidement redevenir l’un des candidats les plus sérieux à l’approche du printemps.

Jayson Tatum, un retour riche en émotions