Jayson Tatum s’explique sur son absence au Game 7

Jayson Tatum contraint de manquer le Game 7 évoque un « timing malheureux »… et révèle à quel point cette fin de saison est difficile à digérer.

L’élimination des Boston Celtics face aux Philadelphia 76ers a laissé un goût amer, mais l’absence de Jayson Tatum lors du Game 7 reste l’image la plus marquante de cette fin de saison. Contraint de regarder ses coéquipiers en civil à cause d’une gêne au genou gauche, la star de Boston n’a pas caché sa frustration.

« Le timing est vraiment malheureux », a reconnu Tatum après la défaite 109-100 qui a scellé l’élimination. « Ma récupération et mon retour se passaient tellement bien que la façon dont ça s’est terminé, je ne pensais pas que ça finirait comme ça. C’est juste malheureux. »

Revenu moins de dix mois après une rupture du tendon d’Achille droit, Tatum avait pourtant impressionné. Mais ce coup d’arrêt brutal, à quelques heures d’un match décisif, a été difficile à encaisser.

« J’ai travaillé vraiment, vraiment, vraiment, vraiment dur pour revenir de cette manière et jouer au niveau auquel je jouais », a-t-il insisté. « Donc que ça se termine comme ça, c’est difficile à accepter. »

Le scénario est d’autant plus cruel que Boston menait 3-1 dans la série avant de s’effondrer, devenant l’une des rares équipes de l’histoire à laisser filer un tel avantage. Et dans cette chute, l’incertitude autour de Tatum a cristallisé les discussions, lui qui est passé d’absent du rapport médical à forfait officiel moins de deux heures avant le coup d’envoi du Game 7.

Le joueur a expliqué que la décision avait été prise en concertation avec le staff médical.

« C’était avec le staff et l’équipe médicale, avec Nick [Sang], ils ont évalué tout ce qui se passait », a-t-il détaillé. « Je suis encore dans la fenêtre du protocole de retour au jeu, et il y avait certaines règles et un plan que nous devions respecter. »

Une décision difficile à accepter sur le moment.

« C’était dur, évidemment, de travailler aussi dur pour revenir, pour être disponible, et d’arriver à un Game 7 sans pouvoir être sur le terrain », a-t-il ajouté. « Je continue de dire que c’est malheureux et difficile à gérer, mais c’est un plan que nous devions suivre. »

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Avant ce coup d’arrêt, Tatum tournait pourtant à plein régime malgré une condition physique encore imparfaite. Il a lui-même reconnu évoluer à environ 80-85% de ses capacités depuis son retour, avec des moyennes solides sur la série. De quoi nourrir encore plus de regrets.

Malgré cette fin brutale, Tatum refuse de résumer la saison à cet échec.

« L’équipe a été incroyablement excitante et agréable à regarder cette saison », a-t-il expliqué. « Il n’y a qu’une seule équipe qui peut gagner le titre, et c’est toujours difficile de perdre, que ce soit début mai ou fin juin. »

Le leader des Celtics a surtout tenu à mettre en avant la progression collective.

« Je ne pense pas que la façon dont ça s’est terminé doit effacer la progression de chacun dans ce vestiaire et les étapes franchies cette saison », a-t-il poursuivi. « Cette équipe a été un plaisir à voir jouer, et c’était un plaisir d’en faire partie quand j’ai pu les rejoindre. »

Tatum a également insisté sur le sens de son retour rapide après une blessure souvent considérée comme un tournant dans une carrière.

Avec une intersaison complète pour poursuivre sa rééducation, la star de Boston veut désormais revenir à 100% et tourner la page. Une perspective qui contraste avec la frustration immédiate, mais qui laisse entrevoir un avenir toujours ambitieux pour les Celtics.