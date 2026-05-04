Jaylen Brown dénonce un « complot » des arbitres et tacle Joel Embiid

Jaylen Brown accuse les arbitres d’avoir eu « un agenda » contre lui et s’en prend aussi au jeu de Joel Embiid après l’élimination des Celtics.

Éliminés au bout de sept matchs par les Philadelphia 76ers, les Boston Celtics digèrent mal leur sortie de route. Et Jaylen Brown n’a pas attendu longtemps pour faire entendre sa frustration.

Invité à revenir sur la série lors d’un live Twitch, l’arrière de Boston a directement ciblé l’arbitrage, qu’il juge biaisé contre lui. « Les arbitres avaient un agenda contre moi », a-t-il lâché, estimant avoir été traité différemment tout au long de la confrontation.

Dans la foulée, Brown a également pointé du doigt Joel Embiid, sans détour.

« Joel Embiid est un grand joueur. L’un des meilleurs intérieurs de l’histoire du basket. Mais il floppe. Il le sait », a déclaré Brown. « Ce n’est pas une nouveauté. C’est comme ça. »

Le joueur des Celtics a ensuite illustré son propos en revenant sur plusieurs séquences litigieuses, notamment une action impliquant Paul George.

« Si vous allez siffler les push-offs, sifflez ça », a-t-il insisté. « Même mouvement. Même arbitres. Oh, là, il n’y a rien ? On laisse jouer, c’est ça ? »

La frustration de Brown s’explique aussi par les chiffres. L’ailier a été sanctionné de 10 fautes offensives sur la série, soit le double du joueur le plus sanctionné derrière lui. Une accumulation qu’il juge incohérente au regard des standards de la ligue.

« Tous les bons joueurs font ça. De quoi vous parlez ? Ils avaient clairement un agenda », a-t-il poursuivi. « Si Jaylen fait ce mouvement, sifflez faute offensive et suivez-le à chaque fois. Je ne sais pas si c’est parce que j’ai énervé les arbitres. J’ai été critique envers eux, je les ai souvent pointés du doigt. Donc ils se sont dit : “Tu sais quoi ? Je t’ai en playoffs. Regarde ça.” Parce que c’est exactement ce qu’ils ont fait. »

Brown est même allé plus loin en évoquant un possible problème structurel.

« C’est clairement un agenda. Regardez le même mouvement. Il y a certains arbitres qui, si je devais choisir, devraient être étudiés. On en a eu trois lors des trois derniers matchs. »

Sur l’ensemble de la série, les fautes sifflées restent pourtant globalement équilibrées entre les deux équipes, avec 136 fautes pour Boston contre 132 pour Philadelphie. Mais pour Brown, le problème ne se situe pas dans le volume global, mais bien dans la manière dont certaines situations sont arbitrées.

Une sortie médiatique forte qui risque de faire réagir, alors que la déception est encore brûlante côté Celtics après cette élimination au premier tour.

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