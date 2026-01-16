Si le divorce est a priori consommé entre Ja Morant et les Memphis Grizzlies en attendant qu'un trade se matérialise, la franchise a déjà quelques atouts dans sa manche pour préparer la suite. Cedric Coward, le rookie arrivé de Washington State l'été dernier, en fait partie. A 22 ans, Coward est déjà un jeune joueur très mature et à l'impact très intéressant compte-tenu du contexte houleux. Plus important encore, contrairement à Morant, qui n'avait pas masqué sa frustration, ni retenu ses critiques envers Tuomas Iisalo, Coward aime beaucoup le Finlandais. C'est ce qu'il a répondu dans une déclaration relayée par le Daily Memphian.

« C'est l’un des esprits basket les plus brillants que j’aie connus. Il y a certaines choses sur lesquelles je lui pose des questions et il est capable de me donner des réponses très détaillées.

C’est aussi quelqu’un avec qui on peut parler, et il est très franc. C’est ce que j’aime. Je n’aime pas les gens qui édulcorent les choses. Si je fais mal quelque chose, il me le dira. Si je fais du bon travail, il me le dira aussi.

Je pense que c’est exactement le type de coach dont nous avons besoin : quelqu’un qui responsabilise les joueurs et qui impose des standards élevés, avec l’objectif de gagner des matches, mais aussi de construire des victoires sur le long terme. Il fait un excellent travail et je l’adore. »

La direction des Grizzlies a l'air de croire en Tuomas Iisalo, au même titre qu'elle croit en Cedric Coward. Et comme Cedric Coward croit en Tuomas Iisalo, tout semble devoir aller pour le mieux à l'avenir du côté de Memphis.

Cette saison, Coward tourne à près de 14 points, 6 rebonds et 3 passes pour sa première saison en NBA, avec une adresse globale prometteuse (47%).

Ja Morant : dispute filmée à l’entraînement, la situation s’envenime à Memphis