Jeanie Buss rend hommage à Kobe… en taclant des Lakers actuels ?

Ce n'est ni l'anniversaire de Kobe Bryant, ni celui de sa tragique disparition. Pourtant, Jeanie Buss a choisi ce 4 juillet, jour de fête aux Etats-Unis, pour rendre hommage au Black Mamba dans un tweet. Rien de curieux en soi, mais le contenu du message laisse penser que la propriétaire des Los Angeles Lakers vise quelqu'un en particulier ou en tout cas une situation qui la laisse perplexe. Jugez plutôt.

"Kobe Bryant me manque. Il comprendrait et parviendrait à expliquer toutes les choses que je ne peux pas expliquer. En toute honnêteté, il était le plus grand Laker de l'histoire. Il comprenait qu'il fallait faire passer l'équipe avant soi-même. Les récompenses venaient si on faisait d'abord passer les objectifs de l'équipe avant les siens. Tout se passait bien ensuite".