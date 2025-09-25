La transformation physique de Zion Williamson était censée être l’un des signaux positifs du Media Day des New Orleans Pelicans. Mais ses propos, affirmant qu’il n’avait « pas ressenti ça depuis le lycée ou Duke », n’ont pas convaincu tout le monde. Et notamment pas Jeff Teague. Loin de là.

L’ancien meneur NBA, parfois l’un des podcasters les plus divertissants, a réagi avec une rare virulence dans un extrait de son podcast Club 520. Pour lui, le discours de Zion n’est rien d’autre qu’une mascarade :

« C’est probablement la conférence de presse la plus stupide que j’ai entendue de ma vie. Tout ça, c’est à cause de toi. Tu as choisi de trop manger, d’être hors de forme, tout ça. Et maintenant, tout à coup, c’est probablement une contract year ou tu espères une extension, et tu es en forme. Et tu dis qu’ils croient en toi. Mais imbécile, ils t’ont déjà donné un contrat max. Ils ont toujours cru en toi. Ils ont dû mettre plein d’options dans ton contrat parce que toi, tu ne croyais pas en toi. C’est stupide à mort, cette conférence de presse est stupide. »

Et Jeff Teague ne s’est pas arrêté là :

« Maintenant tu décides de te concentrer et de faire ce que font les pros. Prendre soin d’eux-mêmes. Non, moi je décroche, je ne suis plus fan. Tu es payé quasiment 40 millions de dollars par an pour être en forme. Je ne veux pas paraître comme un vieux grincheux, mais tu fais une conférence de presse pour dire : je me sens mieux que jamais depuis la fac. Tu as choisi de ressentir ça. Tu aurais pu être comme ça depuis trois ans. Je ne suis pas un hater, prends tout l’argent que tu peux.

Mais mec, tu faisais presque 140 kilos. »

Violent, mais pas dénué d’intérêt. Ces déclarations soulignent une fracture dans la perception de Zion Williamson. D’un côté, le joueur de 25 ans assure avoir franchi un cap grâce à un programme mêlant boxe, travail sur terrain de football et exercices variés, évoquant « un vrai shift dans [son] corps ». Et on peut s’en réjouir. De l’autre, on peut aussi estimer avec Teague qu’il n’a fait que rattraper un retard accumulé depuis plusieurs années, et que son professionnalisme aurait dû s’exprimer plus tôt. Que ce qu’il fait maintenant n’est que le taf normal de tout joueur professionnel.

Quoi qu’il en soit, on a désormais hâte de voir ce que ça donnera sur le terrain.

Zion Williamson a l’air enfin en forme ! Et décidé à être un leader