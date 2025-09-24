Zion Williamson affirme avoir retrouvé la meilleure forme de sa carrière. Les Pelicans attendent la confirmation, mais la promesse est belle.

À l’aube de sa septième saison NBA, Zion Williamson veut écrire une nouvelle histoire. Régulièrement freiné par les blessures et les interrogations sur son poids, l’ailier fort des New Orleans Pelicans s’est présenté au media day avec un discours résolument optimiste. En affichant un corps mais aussi un état d'esprit plein de promesses.

« Nous avons mis en place un plan — de la boxe à des entraînements sur un terrain de football, en passant par tout un tas de séances différentes et variées », a expliqué Williamson.

« Et durant cette période l’an dernier, j’ai vraiment ressenti un changement dans mon corps au point de dire à [Daniel Bove, préparateur des Pelicans] : ‘Mec, ça fait du bien de se sentir bien.’ Je n’ai pas ressenti ça depuis le lycée, depuis Duke, quand je pouvais entrer dans un gymnase et juste me sentir bien. »

D’un point de vue visuel, on peut le croire. Certes, il s’agit d’une vidéo où il apparait assis, mais il a l’air plus fin. Son coéquipier Trey Murphy confirme :

« Il est plus fin que je ne l’ai jamais vu pendant l’intersaison. (…) Et il est dans de très bonnes dispositions mentalement. »

À 25 ans, l’ancien numéro 1 de la Draft affirme avoir retrouvé la meilleure condition physique de sa carrière professionnelle. Sa préparation a mêlé boxe pour la vitesse et l’endurance, travail de puissance sur les terrains de foot et toute une variété d’exercices ciblés. Une nécessité pour un joueur qui n’a disputé que 214 des 472 matches de saison régulière possibles depuis 2019, soit moins de 46 %.

Zion Williamson n’a pas seulement parlé de son corps. Il a aussi évoqué sa relation renforcée avec Joe Dumars et Troy Weaver, arrivés cet été dans l’organigramme de la franchise.

« Nous avons eu des discussions d’homme à homme. Ils m’ont soutenu, et je leur ai dit : ‘Je ne vais pas vous décevoir.’ Ils vont me tenir responsable, mais avec cette responsabilité vient de la confiance, et je suis prêt pour ça. »

Quand il n’est pas blessé, Zion reste une arme redoutable : 22,7 points et 5,6 rebonds de moyenne l’an passé, avec 57 % de réussite au tir, forçant les défenses à se resserrer et créant des espaces pour Brandon Ingram et CJ McCollum.

Les Pelicans espèrent que cette fois-ci, la promesse sera tenue et que leur star pourra enfin enchaîner une saison complète. Après avoir souvent suscité plus d’attente que de certitudes, il veut enfin transformer les promesses en réalité.

Un Zion Williamson enfin leader et enfin en excellente condition physique ? Ce serait magnifique pour les Pels, mais après six années de montagnes russes, leurs fans préfèrent sans doute attendre avant d’y croire… encore une fois.

Zion Williamson : son (gros) salaire finalement garanti, les Pels croient en lui